Имел позывной 'Кобра': появились данные об украинском воине, погибшем в рукопашном бою с оккупантом. Фото

В районе села Трудовое в Волновахском районе Донетчины в результате рукопашного боя с российским оккупантом погиб украинский военнослужащий, боевой медик Дмитрий Масловский (позывной "Кобра"). Герой служил в 71-й отдельной егерской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Видео дня

Масловскому за десять дней до смерти исполнилось 30 лет. Он родился 7 ноября 1994-го в Любашевской громаде Одесской области, сообщили представители ОТГ.

Видеозапись с места боя показывает, как Герой вступил в рукопашный бой с российским штурмовиком из Якутии. Однако захватчик перехватил нож и нанес ранения украинцу.

В конце Дмитрий обратился к своему противнику, поблагодарив его за бой и попросив: "Дай я умру. Уходи, пожалуйста, я хочу уйти сам. Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире. Прощай".

По предварительным данным, оккупант на видео – это штурмовик 39-й гвардейской мотострелковой бригады Андрей Григорьев из Якутии.

"Имя Масловского Дмитрия Олеговича, позывной "Кобра", навсегда вошло в историю борьбы украинского народа. Его подвиг – это символ отваги, самопожертвования и непокоренного духа", – отметили авторы Facebook-страницы "Карпатська Січ".

8 января 2025 года побратим Дмитрия, солдат с позывным "Вицик" поделился в своем Telegram-канале фотографией снаряда с подписью "За Кобру".

Журналистка Юлия Кириенко-Меринова призналась, что видео, попавшее в сеть, она не смогла досмотреть до конца.

"Он был десантником... В 71-й отдельной егерской бригаде Десантно-штурмовых войск ВС Украины подтвердили, это их воин. Ему было 30. Родом он с Одесщины. Мы должны его помнить. Слава Герою", – написала она.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне, выполняя боевое задание, также погиб известный спортсмен из Луцка, тренер, многократный чемпион мира по стилевому каратэ Александр Семенюк.

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