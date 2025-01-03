Настоящий воин и наставник: на фронте погиб мастер спорта по каратэ Александр Семенюк. Фото
Украина потеряла еще одного Героя, вставшего на оборону Родины от российских оккупантов. На войне погиб известный спортсмен, тренер, многократный чемпион мира по стилевому каратэ Александр Семенюк.
Об этом в пятницу, 3 января, сообщила Украинская федерация каратэ со ссылкой на департамент молодежи и спорта городского совета Луцка. В федерации отметили, что спортсмен погиб во время выполнения боевого задания.
В УФК подчеркнули, что Александр Семенюк был известен не только своими достижениями на спортивной арене. Он также внес огромный вклад в развитие каратэ в Украине.
"Александр был не просто воином. Для меня он олицетворял целую эпоху украинского каратэ – на которую я равнялся, с которой соревновался, и благодаря которой когда-то поверил в себя. Его путь был примером для многих: путь честности, силы и достоинства", – эмоционально отреагировал на гибель спортсмена заслуженный тренер Украины и основатель черновицкого клуба "Лидер" Александр Пикулин.
Отреагировал на смерть Героя и Комитет Верховной Рады Украины по молодежи и спорту.
Александр был не только настоящим мастером своего вида спорта, но и вдохновителем для многих поколений украинских каратистов, сообщают в Украинской федерации карате. Его вклад в развитие каратэ в Украине, а также личный пример честности, силы и достоинства останутся в памяти каждого, кто имел честь его знать. Александр Семенюк отдал свою жизнь за Украину, оставив после себя неоценимое наследие как спортсмен, наставник и патриот. Коллектив Комитета по вопросам молодежи и спорта выражает искренние соболезнования по поводу гибели Александра Семенюка. Склоняем головы в скорби вместе с семьей, друзьями и спортивным сообществом", – говорится в сообщении Верховной Рады Украины.
Как сообщал OBOZ.UA:
На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по MMA Назарий Гаврилец. Свою последнюю задачу молодой спортсмен из Прикарпатья выполнял на территории Курской области РФ. Назарию, ушедшему служить в 18 лет, теперь навсегда будет 21 год.
Бывший футболист юношеской сборной Украины Дмитрий Богачев погиб в бою с оккупантами, спасая собратьев. Полузащитник "Сум", "Виктории" и польской "Орлеты" после полномасштабного вторжения служил боевым медиком и регулярно спасал жизнь собратьев, но собственной не сохранил. Павшему воину теперь навсегда 32 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!