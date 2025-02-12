На войне в Украине погиб доброволец из Швейцарии: что известно

На войне в Украине погиб первый доброволец из Швейцарии. Посольство страны в Киеве было проинформировано о его смерти в начале этого года.

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Соответствующее объявление в МИД Швейцарии сделали в среду, 12 февраля, пишет Swissinfo. Вероятно, швейцарец погиб в бою, однако обстоятельства его смерти пока неизвестны.

В частности, неизвестно, в каком подразделении служил швейцарский доброволец или в каком регионе он находился. "Украинская армия не предоставила никакой информации по этому вопросу", – заявил спикер министерства иностранных дел Михаэль Штайнер.

Напомним, что нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов ее внешней политики. Он провозглашает, что Швейцария не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами.

Для ее граждан служба за границей, например, наемничество, может привести к наказанию в виде тюремного заключения на срок до трех лет или штрафа.

Швейцарская военная юстиция открыла несколько уголовных производств против своих граждан в начале войны в Украине. Их подозревают в том, что они участвовали в боевых действиях как добровольцы или наемники. В настоящее время продолжается 13 таких производств.

В прошлом году стало швейцарца Джону Нейдхарта, который два года воевал против российских войск на стороне украинских сил, арестовали в Берне. Ему грозило до трех лет заключения за службу в иностранной армии.

Впоследствии он был выпущен под залог на время предсудебного расследования, но теперь Джоне запрещено покидать Швейцарию.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских захватчиков погиб 18-летний британский доброволец Джеймс Уилтон. Его жизнь оборвалась в селк Терны вследствие атаки российского беспилотника.

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