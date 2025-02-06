"Без вести пропавших – полно": россиянка пожаловалась на исчезновение российских солдат на войне против Украины. Перехват ГУР

Жительница Брянской области РФ пожаловалась на значительное количество "пропавших без вести" российских военнослужащих на войне в Украине. При этом попытки разыскать своего близкого или родственника заканчивается неудачей.

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Об этом говорится в очередном радиоперехвате, полученном украинскими разведчиками. В ГУР напомнили, что справедливое возмездие будет за каждое совершенное против Украины военное преступление.

"Надо надеятся на лучшее. Будем надеятся на лучшее. А что делать? Ждать... Да, без вести пропавших – полно", – сказала россиянка.

Она добавила, что кто-то должен знать, из какой воинской части исчезли и куда они пошли на задание. Женщина не понимает, почему это происходит.

"Как они? Захотели – ушли, захотели – нет, что ли? Ну так же не может быть. Кто-то их же направлял, отправлял", – добавила она.

Назвав ситуацию с исчезновением оккупантов "бардаком", россиянка заметила, что сначала нужно узнать, где именно они были и уже с той точки двигаться дальше. В частности, от той части, куда их призвали.

Однако дальше возникают проблемы, что военное руководство не могут сказать семьям "пропавших без вести", из какой именно они части. "Молчит" также и военкомат.

"Где искать этого ребенка? Как это так? Без вести даже пропал, куда-то на задание они пошли, кто-то должен знать, а они..." – рассказала жительница страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил специальных операций (ССО) взяли в плен российского оккупанта, которого собственное командование оставило умирать. Он был обнаружен на открытой местности во время воздушной разведки.