'Безгранично любил своих детей': в боях на Запорожском направлении погиб боец спецподразделения 'Кракен' с Киевщины. Фото

Защищая Украину от врага, на Запорожском направлении фронта погиб боец спецподразделения "Кракен" ГУР Алексей Пчелинский из Киевской области. Мужественный воин прошел большой боевой путь от добровольца теробороны до разведчика, от изгнания врага из-под столицы до адских боев под Бахмутом, и был отмечен многочисленными наградами.

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Герою навеки осталось 40 лет, опору семьи потеряли его жена и двое детей. Горькую весть сообщил Фастовский городской совет.

Алексей Игоревич Пчелинский родился 21.07.1984 года в Фастове. До девятого класса учился в ОШ №7, затем поступил в железнодорожное училище №17 в Киеве. В 2004-2006 годах проходил срочную службу в ВСУ. Позже долгое время работал водителем-дальнобойщиком.

"Алексей всегда имел мечту открыть свой бизнес, и он смог ее реализовать и успешно развивал свое собственное дело. Был целеустремленным и мудрым, в зрелом возрасте поступил в высшее учебное заведение. А с началом полномасштабного вторжения мужчина сразу встал на защиту своего государства", – говорится в сообщении.

В частности, сначала боец проходил службу в 208-м батальоне 114-й бригады ТрО, где успешно провел диверсию на оккупированной территории Киевщины (в селе Копылов) по уничтожению техники и личного состава войск РФ. За это был награжден памятным знаком "Верность и честь" от Службы внешней разведки Украины.

Далее Алексей участвовал в боях за Северодонецк и Лисичанск, воевал недалеко от Бахмута, освобождал Харьковщину. Был отмечен наградами "Стальной крест" от на то время главкома ВСУ Валерия Залужного, медалью "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям российско-украинской войны" и другими.

Позже воин прошел отбор в штурмовое спецподразделение "Кракен" Главного управления разведки Минобороны и участвовал в ожесточенных боях, за что тоже неоднократно награжден отличиями и орденами, в частности, "За боевые заслуги" от начальника ГУР Кирилла Буданова.

Разведчик Алексей Пчелинский погиб 26 декабря 2024 года в бою на Запорожском направлении фронта.

"Он безгранично любил своих детей – дочь Викторию, сына Назара, а также жену Оксану. Всегда поддерживал родителей, близких и друзей. Разделяем с семьей боль потери. Не простим врагу ни одной утраченной души. Вечная память и вечная слава Герою! О дате и времени захоронения защитника Алексея Пчелинского будет сообщено дополнительно", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Купянском направлении фронта погиб 48-летний воин Виталий Карпенко с Киевщины. Командир отделения связи из рядов 114-й ОБр теробороны воевал с первых дней полномасштабной войны.

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