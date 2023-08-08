Безопасное разминирование освобожденных территорий: что за беспилотные саперы GCS-200 уже работают в Украине

Во вторник, 25 июля, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины показали, как выполняют разминирование деоккупированных территорий с помощью специальной швейцарской техники GSC-200.

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OBOZREVATEL разбирался – что это за машины механизированного разминирования, и как они помогут очистить деоккупированные территории от российского взрывоопасного мусора.

Актуальность

Согласно отчету аналитического центра из Словакии GLOBSEC, уже сейчас Украина является наиболее заминированной страной мира. Территория Украины, загрязненная минами и несдетонированными боеприпасами настолько велика, что, по подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, то этот процесс займет 757 лет.

По состоянию на сегодняшний день длительных, дорогих и опасных операций по расчистке нуждаются около 30% страны, что по площади соразмерно с территорией такого государства, как Уругвай, или американского штата Флорида. И эта территория может вырасти еще больше, ведь российские оккупанты не прекращают минировать подконтрольную им территорию, пытаясь уберечься таким образом от украинского контрнаступления.

При этом смертельную опасность несут противотанковые и противопехотные мины, а также неразорвавшиеся бомбы, ракеты и артиллерийские снаряды. Эксперты говорят, что масштабы и концентрация минного загрязнения в Украине больше, чем даже в Афганистане и Сирии.

От начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года и до июля 2023 года Организация Объединенных Наций зафиксировала 298 смертей мирных жителей Украины от взрывоопасных последствий войны (в том числе 22 детей), плюс еще 632 гражданских лица получили ранения.

Следует также отметить, что процесс разминирования не только сложный и длительный, но и дорогостоящий. По оценкам Всемирного банка, разминирование Украины будет стоить от 2 до 8 долларов за квадратный метр, что только в ближайшие 10 лет обойдется нашему государству в 37,4 миллиарда долларов. И работы в этом направлении ведутся уже сейчас: на днях стало известно, что Украина получит от партнеров 244 млн долларов на нужды гуманитарного разминирования, плюс будут переданы соответствующие машины и оборудование, среди которых и GSC-200 швейцарского производства.

Что такое комплекс разминирования GCS-200

GCS-200 – это беспилотная, дистанционно управляемая платформа для очистки местности от взрывоопасных предметов. Управление ею производится одним оператором с помощью двух джойстиков и кнопок на передатчике радиопульта.

Платформы GCS-200 были разработаны специально для удовлетворения потребностей военных заказчиков швейцарско-немецкой компанией Global Clearance Solutions (GCS). По состоянию на сегодняшний день с помощью этих комплексов разминирование проводится более чем в 40 странах мира, в том числе Афганистане, Бахрейне, Грузии, Ливане, Сербии, Таиланде, ОАЭ, Великобритании и США.

Комплекс разминирования состоит из гусеничного тягача и навесного оборудования. Его стандартный 3-точечный универсальный монтажный интерфейс позволяет подключать и отсоединять рабочие инструменты с помощью лишь одного человека в любое время суток. Производитель утверждает, что обученному оператору понадобится всего 10 минут для переключения между конфигурациями.

В комплекте идет ряд навесного оборудования для выполнения различных задач, в частности культиватор, трал, роботизированная рука-манипулятор с разными передними инструментами: ковш, захват, ковш-захват, вилка, вилочный грузоподъемник, бульдозерный отвал, ковш-рассеиватель. При этом вся система помещается в 20-футовый контейнер ISO, что делает GCS-200 достаточно легкой в транспортировке.

Как работает комплекс разминирования GCS-200

При разминировании мины взрываются или уничтожаются передним инструментом, таким образом отводя взрыв от уязвимых частей системы. Стандартный вариант GCS-200 оснащен V-образным днищем для рассеивания минных взрывов и баллистической защитой из стали Hardox толщиной 20 мм спереди, 10 мм на шасси и 6-8 мм на корпусе.

Как гусеничная машина GCS-200 очень маневренна и может производить поворот на месте с минимальным кругом поворота примерно в 4 метра. При этом максимальная скорость движения тягача для перемещения транспортного средства между площадками составляет 7 км/ч. А чтобы не повредить грунтовую поверхность во время работы на асфальте или бетоне, гусеницы GCS-200 могут быть оснащены резиновым покрытием.

В случае поломок GCS-200 оснащен буксирными ушками и электрической лебедкой с 27-метровым кевларовым тросом, который выдерживает нагрузку до 6800 кг. Их можно использовать для самовосстановления. При этом лебедка приводится в действие от электрического тока, поэтому может быть на короткое время включена от батареи, если двигатель вышел из строя.

Объем топливного бака на 200 литров обеспечивает автономность от 6,5 до 15 часов работы в зависимости от задачи и навесного инструмента (при разминировании культиватором или тралом в сложных грунтовых условиях расход топлива будет примерно 20-25 л/ч, что обеспечивает автономность не менее чем 6,5 часов).

Перспективы для Украины

В интернете можно найти информацию, что одна такая установка способна за день разминировать территорию, равную площади двух футбольных полей. В масштабах страны это относительно мало, однако всем понятно, что ускорить этот процесс вряд ли удастся. Поэтому оптимальный выход – получить как можно больше таких и аналогичных установок.

Известно, что две таких установки Украина уже получила от правительства Канады. Еще 20 спецмашин GCS-200 до конца 2023 обязалась поставить Швейцария. Сколько из них уже поступило и поступили ли вообще – неизвестно. Кроме того, до конца 2023 Украина должна получить от иностранных партнеров 10 машин для разминирования хорватской компании DOK-ING.

Следовательно, процесс разминирования деоккупированных территорий хоть медленно, но движется. Главное, чтобы этих территорий становилось больше.

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