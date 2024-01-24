"Безопасность украинских пленных должна была обеспечить российская сторона": в ГУР прокомментировали срыв обмена пленными

Между Украиной и Россией 24 января должен был состояться очередной обмен пленными и украинская сторона выполнила все договоренности. В Главном управлении разведки Министерства обороны "нет достоверной и исчерпывающей информации" по поводу того, кто именно находился на борту российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

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Соответствующее заявление ГУР МО Украины обнародовало около 18:00 среды, 24 января, комментируя авиакрушение военно-транспортного Ил-76 в Белгородской области РФ. Пресс-служба отметила: российская сторона утверждает, что обмен не произошел в результате сбивания самолета, который якобы перевозил наших пленных.

Украина со своей стороны выполнила все договоренности. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности.

"Безопасность наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона", – заявили в разведке.

Далее цитируем официальный комментарий ГУР МО:

"В то же время украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом.

Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства".

Напомним: 24 января в Белгородской области России разбился Ил-76. В МО РФ утверждают, что борт перевозил 65 украинских военнопленных для обмена, а всего в самолете летели 75 человек. Момент падения Ил-76 попал на видео.

Как писал OBOZ.UA, российский военно-транспортный Ил-76, разбившийся 24 января, в этот день мог вернуться с еще одного полета. Согласно данным системы Flightradar, на днях самолет был замечен вблизи Сирии.

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