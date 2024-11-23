'Безумцев нет': Медведев 'дал заднюю' относительно вероятного применения Россией ядерного оружия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев переобулся и после многочисленных угроз ударить ядеркой заявил, что это вариант только для крайнего случая. Мол, "сумасшедших в руководстве России нет".

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О нежелании Кремля развязывать ядерную войну он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya. "Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет", – заявил экс-президент государства-агрессора.

Он неожиданно заверил, что Москва рассматривает использование ЯО лишь как "крайний вариант", а ядерная доктрина страны была изменена с учетом "возникших рисков".

Ожидаемо Медведев пожаловался на "полное вовлечение" НАТО в войну в Украине. Якобы "конфликт" мог бы завершиться, но Североатлантический альянс "разжигает" боевые действия.

"Если "конфликт" будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот "конфликт", – поплакался представитель Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Совсем недавно Дмитрий Медведев угрожал, что после изменения российской ядерной доктрины удары по территории РФ теперь можно квалифицировать как нападение стран НАТО на страну.

– Также Медведев назвал польскую столицу Варшаву "частью Российской империи".

– А еще он мечтал об исчезновении Альянса и пригрозил уничтожением Украины.

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