'Должны сделать все': Медведев размечтался об исчезновении Украины и НАТО

У заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева случился очередной приступ агрессии. Украинофоб пожаловался, что Запад продолжает поддерживать Украину, поэтому размечтался об исчезновении Альянса.

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Также Медведев пригрозил уничтожением самой Украины. Своими больными фантазиями он поделился в Telegram.

Представителя страны-террориста России задело заявление, в котором страны НАТО пообещали продолжать поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

Медведев выдал, что после такого заявления "врагов" России не остается ничего, как "сделать все", чтобы Украина и НАТО "исчезли".

"Вывод очевиден. Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", – заявил Медведев.

Напомним, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил отличиться новым выпадом в адрес лидеров западных стран, в этот раз выбрав целью своих нападок канцлера Германии Олафа Шольца. Он обозвал его "протухшей ливерной колбасой" за то, что тот призвал Россию признать свою слабость в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Медведев не прекращает мечтать об оккупации Украины. В день России, который в государстве-агрессоре отмечают 12 июня, он опубликовал видео, на котором вся территория нашей страны включена в состав РФ.