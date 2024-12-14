Уничтожал оккупантов на самых горячих направлениях: с боевого задания не вернулся молодой пилот

Сегодня Воздушные силы ВСУ понесли невосполнимую потерю. С боевого задания не вернулся молодой украинский пилот – летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

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Он участвовал в боях на самых горячих направлениях фронта. Об этом сообщили в пресс-службе ПС ВСУ.

Отмечается, что пилоты тактической авиации Воздушных сил сейчас работают на грани возможностей. Они наносят удары в условиях активного противодействия враждебным средствам ПВО, постоянно находясь в зоне риска. Нагрузки и испытания для них просто колоссальны.

"Война продолжается, поддерживайте войско, чтите тех, кто отдал самое дорогое за будущее наших детей! Наша свобода и независимость дается нам дорогой ценой. Нам нужно достаточно средств и оружия и больше решимости от наших партнеров для достижения справедливого мира в Украине! Мы обязательно отомстим за каждого украинца, чье сердце перестало биться из-за нелепой захватнической войны России…" – отметили в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Александр Глоба. Сердце защитника остановилось 9 декабря.

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Виталий Колосок. Жизнь украинского воина оборвалась 4 декабря.

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