Уничтожал оккупантов на самых горячих направлениях: с боевого задания не вернулся молодой пилот
Сегодня Воздушные силы ВСУ понесли невосполнимую потерю. С боевого задания не вернулся молодой украинский пилот – летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ.
Он участвовал в боях на самых горячих направлениях фронта. Об этом сообщили в пресс-службе ПС ВСУ.
Отмечается, что пилоты тактической авиации Воздушных сил сейчас работают на грани возможностей. Они наносят удары в условиях активного противодействия враждебным средствам ПВО, постоянно находясь в зоне риска. Нагрузки и испытания для них просто колоссальны.
"Война продолжается, поддерживайте войско, чтите тех, кто отдал самое дорогое за будущее наших детей! Наша свобода и независимость дается нам дорогой ценой. Нам нужно достаточно средств и оружия и больше решимости от наших партнеров для достижения справедливого мира в Украине! Мы обязательно отомстим за каждого украинца, чье сердце перестало биться из-за нелепой захватнической войны России…" – отметили в Воздушных силах.
Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Александр Глоба. Сердце защитника остановилось 9 декабря.
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Виталий Колосок. Жизнь украинского воина оборвалась 4 декабря.
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