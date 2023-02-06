Били и стреляли: ''мобики'' из Тувы пожаловались Путину на издевательство со стороны боевиков ''ДНР''. Видео

Мобилизованные российские оккупанты из республики Тува, которая находится в более, чем 5100 км от Украины, пожаловались на издевательства со стороны террористов "ДНР". Обиженные своими же сослуживцами захватчики обратились к диктатору Владимиру Путину, чтобы он разобрался в ситуации.

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Кроме физического насилия со стороны боевиков "ДНР", мобилизованные россияне также пожаловались на то, что их отправили на фронт без подготовки, а теперь хотят кинуть на убой. Видео с обиженными оккупантами распространили Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

По словам оккупантов, боевики "ДНР" избивали и даже стреляли в них. Один из таких эпизодов они зафиксировали на видео. В ответ на свои претензии мобилизованные услышали, что фактически являются пушечным мясом, поэтому и не было никакой подготовки перед отправкой на фронт.

В обращении к диктатору Путину обиженные оккупанты заявили, что попали под мобилизацию 29 сентября 2022 года и с 1 октября в Новосибирске якобы должны были пройти трехмесячную подготовку. После этого их бросили на убой в Донецкую область, при этом подменив документы, вероятно, чтобы не засчитывать будущих 200-х в статистику потерь.

"Здесь, в "ДНР", у нас нет командования. Оказалось, что мы не относимся ни к какой воинской части. Мы не отказчики. 4 февраля приехали военные из "ДНР", в нас стреляли автоматами, заставляли отжиматься, сказали, что мы отсюда живыми не выйдем. Военная полиция приехала и побила нас", – пожаловались оккупанты.

Главы республики Тува Владислав Ховалыг в своем Telegram отреагировал на жалобы оккупантов и попросил руководство террористической организации "ДНР" проверить законность действий "народной милиции". При этом он выдал бред о том, что жители республики Тува "отправились защищать отечество".

В свою очередь жители Тувы, которые в своем больном воображении "воюют с нацистами" в Украине, в комментарии под постом своего губернатора начали жаловаться на большие потери и дискриминацию этнических групп в РФ.

Россияне заявили, что такой случай не единичный и тувинцев постоянно унижают на фронте. Кроме того, многие начали ныть, чтобы их родственников вернули домой.

Напомним, российские оккупанты все больше жалуются на ад на фронте в Украине. Они мечтают вернуться в Россию, хотя понимают, что это почти нереально, поскольку потери личного состава очень масштабны.

Ранее военнослужащий российской армии, вторгшийся с оружием на украинскую землю, признался, как мечтает о возможности выезда домой, чтобы скрыться где-нибудь в российской глубинке.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают сетовать друг другу на свою судьбу "пушечного мяса". Их военное командование буквально пачками отправляет их на штурм, не заботясь о снаряжении и достаточной экипировке.

К слову, Силы обороны Украины во время боев 5 февраля ликвидировали на фронте около 870 оккупантов. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и некоторое вооружение войск РФ. Всего с начала войны было уничтожено более 132 тысяч оккупантов.

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