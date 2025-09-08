Били по голове: украинский защитник рассказал, как в России издевались над пленными, которые писали письма своим семьям. Видео

За более чем три года в российском плену военный Юрий Фотиков из Черновцов написал родным четыре письма, из которых дошло только два. Писать разрешали только на русском языке, а написанное строго цензурировали. Во время показательной процедуры написания писем украинских военнопленных жестоко избивали.

Об этом освобожденный из плена военнослужащий рассказал "Супильному". По его словам, по требованию россиян в письмах указывал только то, что не было запрещено, и обязательно на русском языке.

Писать можно только о позитиве

Пленным разрешали писать в письмах к родным только о позитиве.

"Мы писали в основном о позитиве – кормят, моют, выгуливают, оптимальное и стабильное состояние здоровья", – рассказал Юрий.

Когда впервые пленным сказали, что они могут написать несколько слов семьям, пленные не поверили, что письма дойдут.

"Понимали, что там существует эта показуха, и что по плану надо, и они это осуществляли. Из камеры они нас, по шесть человек, выгоняли в кабинет, где мы должны были писать на лавочках. Ну это опять же: ты пишешь, а над тобой издевательство. Ты получаешь по голове, ребрам. И поэтому ты стараешься не написать, а чем быстрее выполнить то, что они хотят", – рассказал защитник.

Он добавил, что написал жене лишь несколько слов о том, что жив и скоро встретится с семьей, но женщина позже рассказала, что даже не разобрала его почерк.

Первое письмо из Украины

По словам Юрия, до массовых обменов пленными в 2025 году обменивали по два-три человека из 200.

Поэтому он с побратимами думал, что может пробыть в неволе пять-десять лет.

"Я морально готовился, понимал, что год пролетел. Потом третий пролетел. Пошел четвертый год в плену", — рассказал военный.

Первое письмо из дома Юрий получил на второй год пребывания в неволе. Он запомнил тот день, ведь эмоции "зашкаливали":

"Открылось окошко в дверях, нам дали письма. Мы не то, что обрадовались, мы удивились, что такое возможно. Мы просто плакали, рыдали. Слезы просто сами по себе. Ты так отвык от всего родного, родной запах, мне там жена передала и запах. Я просто нюхал, целовал, и со слезами на глазах перечитывал в день по два-три раза, если мне что-то так внутри плохо – я себе уединялся и читал".

В общем Юрий получил четыре письма, хотя жена говорила, что писала много раз. Также писал и сын защитника.

"Жена писала, что надеется и верит, что скоро встретимся. И в письме мне указывала, что мы вместе. Что она также чувствовала все то, что со мной там происходило, и терпение, и надежду на обмен, который наступил", – сказал Юрий.

Некоторые не получали писем из дома

Если кто-то из пленных защитников не получал письма, то те, кто получил, давали читать свои, чтобы поддержать собратьев.

В Курском СИЗО, где был Юрий во время плена, давали читать письма, но хранить их могли лишь некоторое время. Затем россияне осуществляли тщательную проверку, называя это "шмон".

Во время проверки все выбрасывали в коридор, вместе с письмами. И вернуть их уже было невозможно.

Юрия также удерживали в Борисоглебском Орловской области – там письма хранили в одном месте, и их не трогали.

"Например, если переводили из камеры, или даже когда мы на обмен ехали, то сказали взять свои письма и положить в карман, вот и я письмо как памятку привез домой", – рассказал он.

