Били прицельно именно по детской больнице: в сети показали последствия российского обстрела в Бахмуте. Фото и видео

Российские солдаты не прекращают попыток захватить Бахмут Донецкой области. В результате очередного обстрела города вражескими снарядами повреждена детская больница.

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В сети показали кадры последствий прилетов по медицинскому учреждению в Бахмуте. Сообщается, что захватчики целенаправленно били по детской больнице (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как видно на фото, в зданиях выбиты стекла и оконные рамы. Рядом — воронка несколько метров глубиной и куча кирпича, из фасада вырваны изоляционные и фасадные материалы, повреждены крыша и корпус здания.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в Бахмуте на Донетчине уничтожили наблюдательный пункт оккупационных войск РФ. В результате были ликвидированы 25 захватчиков.