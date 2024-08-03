'Бить по российским аэродромам – вполне справедливо': Зеленский объяснил, как можно остановить Россию

В течение уходящей недели Россия сбросила на Украину более 600 управляемых авиационных бомб. Били военные государства-террориста по гражданским людям на Запорожье и Харьковщине, Днепропетровщине и Херсонщине, Донеччине и других регионах нашего государства.

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И этот террор можно остановить, уничтожая российскую авиацию не только в украинском небе, но и на российских аэродромах, всеми имеющимися средствами, нужно только совместное с западными партнерами решение. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

Уже традиционно в своем Telegram-канале глава государства показал фото и видео последствий российских обстрелов по Украине. Изуродованные дома, сожженные авто, глубокие воронки, пожары на объектах критической инфраструктуры и невинные жертвы российской агрессии были повседневной реальностью для украинцев и в последние дни июля – начале августа.

Президент уверен: российскому террору необходимо положить конец. Поэтому поражение вражеской военной авиации является одной из приоритетных задач для Сил обороны.

"Российскую боевую авиацию нужно уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые только эффективны. Бить по российским аэродромам – это тоже вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с нашими партнерами – решение по безопасности. Только так реально обеспечить защиту для наших людей", – отметил Зеленский.

Западные партнеры, прежде всего США, установили строгие ограничения на применение западных вооружений для ударов по военным целям на территории РФ. В частности, из-за этих ограничений российские аэродромы, откуда взлетают самолеты, чтобы наносить удары по Украине, находятся вне зоны поражения. Следовательно, они продолжают террор.

"Только на этой неделе более 600 управляемых авиационных бомб Россия применила против Украины. Мы должны остановить этот ежедневный российский террор общими сильными решениями", – призвал Зеленский.

Напомним, поскольку западными вооружениями бить по российским аэродромам Силы обороны не могут, они делают это собственными средствами, в том числе беспилотниками. Так, в ночь на 3 августа сильные взрывы прогремели в районе военного аэродрома российских оккупантов "Морозовск" в Ростовской области.

По информации международного разведывательного сообщества InformNapalm и OSINT-расследователей, пожар произошел на территории стоянки российских истребителей. По предварительным данным, у врага есть потери авиации.

Кроме того, на российском аэродроме фиксировались многочисленные пожары в результате вторичной детонации после атаки украинских дронов.

Также был поражен комбинат "Атлас", принадлежащий Управлению Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе, расположен в Астаховском сельском поселении Каменского района. Этот комбинат специализируется на хранении нефтепродуктов. В частности, обеспечивает ими русскую армию.

Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что "территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА".

На атаку дронов жаловались и в Белгородской области РФ. Под ударом оказалась нефтебаза. Местный губернатор сообщил о том, что горел один из резервуаров.

Поражение аэродрома и нефтебаз сразу в трех регионах РФ подтвердили в Генштабе. Точные последствия атаки, добавили там, уточняются.