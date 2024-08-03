В Генштабе подтвердили удар по аэродрому 'Морозовск' и нефтебазам в РФ, есть попадание в склады с боеприпасами

Служба безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны совершила результативную атаку на военный аэродром Морозовск в Ростовской области РФ в ночь на 3 августа. Зафиксировано попадание во вражеские склады с боеприпасами, там россияне, в частности, хранили КАБ, поражены и нефтебазы в трех регионах России.

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Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Там добавили, что уточняют информацию о поражении средств ПВО и авиационной техники захватчиков.

"Сегодня ночью Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ). Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задача была выполнена средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", – говорится в сообщении.

Однако поражением аэропорта дело не закончилось.

Кроме Морозовска Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. В настоящее время подтверждено попадание и пожар на минимум двух резервуарах с нефтепродуктами.

"Украинские защитники продолжают методически взрывать военно-экономический потенциал российской армии, чтобы заставить захватчиков прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует", – заверили в Генштабе.

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