Дроны ГУР поразили склад ГСМ в Ростовской области, обеспечивающий горючим оккупантов на Донбассе. Все подробности

В Ростовской области РФ украинские дроны атаковали склад горюче-смазочных материалов, с которого обеспечивали оккупантов на Донбассе. Объект был атакован на территории Комбината "Атлас" управления Федерального агентства государственных резервов России вблизи населенного пункта Каменск-Шахтинский.

Видео дня

Поражение объекта произошло с помощью 15 БПЛА типа Obsidian проекта Nayan. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Источники в украинской разведке заявили, что склад ГСМ вблизи населенного пункта Каменск-Шахтинский обеспечивал поставки топливав интересах воинских частей и подразделений России, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

По предварительным данным, полтора десятка дронов атаковали несколько резервуаров с ГСМ. В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар. На утро 3 августа пожар на комбинате продолжается, что подтверждается большим количеством видео и фото публикации в социальных сетях. Подробные результаты операции выясняются.

Напомним, в ночь на 3 августа сильные взрывы прогремели в районе военного аэродрома российских оккупантов "Морозовск". Он расположен в Ростовской области страны-агрессора. После взрывов начался сильный пожар, была слышна детонация.

Позже в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Служба безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны совершила результативную атаку на военный аэродром Морозовск в Ростовской области РФ в ночь на 3 августа. Зафиксировано попадание во вражеские склады с боеприпасами, там россияне, в частности, хранили КАБ, поражены и нефтебазы в трех регионах России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ пожаловались на атаку беспилотников ВСУ. Они якобы прилетели по нефтебазе на территории Губкинского городского округа. В результате атаки загорелся один из резервуаров.