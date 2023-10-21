19 жовтня росіяни здійснили ще одну повномасштабну атаку північніше Авдіївки. Ворог так само намагаєвся прорватись через низини на села Степове-Бердичи, щоб перерізати трасу в Авдіївку та захопити терикон (відвал) біля Авдіїського коксохимічного заводу.

За масштабами задіяних сил російський наступ був аналогічним штурму 10 жовтня. Тобто масований удар артилерії та авіації, потім спроба увірватись на швидкості великими колонами з десантом піхоти на найближчі посадки через поля, незважаючи на втрати. Ворог атакував кількома колонами бронетехніки та кількома групами піхоти одночасно.

Українська оборона зустріла росіян організованим вогнем. Протягом доби 19 жовтня в полосі 110-ї бригади та приданих си наші війська знищили та підбили 70 одиниць бронетехніки. Важкі втрати завдані двом російським штурмовим батальйонам.

Одна росйська штурмова група знову, так само як і 10 жовтня змогла піднятись на авдіївський терикон. І потім так само усіх росіян на териконі було знищено.

Видео дня

Нагадаю, що штурм Авдіївки у жовтні 2023-го це вже третя велика наступальна операція росіян. Жовтнева операція почалась 30 вересня. 10-14 жовтня три російські бригади намагались прорвати фронт північніше міста та взяти у кільце, але російські штурмові батальйони були розбиті. Після кількох днів перестрілок 19 жовтня росіяни зробили новий ривок вперед. 20 жовтня цей штурм також припинився, йдуть перестрілки та бомбардування, з обох сторін підтягуються резерви.

Що далі?

Російскі війська перегруповуються та готують новий штурм на тих же самих напрямках північніше Авдіївки.

Задум російського командування очевидний - північніше Авдіївки вони влізли в вузьку низину, яка повністю прострілюється українцями з найближчих висот. Вони не можуть там закріпитись, бо під обстрілом з висот утримання цих рубежів буде коштувати дуже дорого. Тому ворог буде продовжувати штурм, бо зайняті позиції вимагають йти вперед далі. Атака терикона для росіян важлива не тому, що вони сподіваються його використовувати, а тому що вони хочуть позбавити наші війська можливості використовувати цю висоту як позицію для протитанкових ракетних комплексів.

Також росіяни готують наступ у напрямку Первомайське-Водяне-Опитне південніше Авдіївки, щоб спробувати охопити місто з півдня та згорнути фронт на південь на Невельське.

Тактичне становище українських військ під Авдіївкою залишається вигідним. Ми контролюємо висоти, росіяни влізли по суті в вогневий мішок в низинах.

Ворог змушений прориватись в напрямку, який ми добре бачимо та де посилена оборона.

Усі підрозділи в Авдіївці відмічають ефективне та компетентне керівництво боєм командуванням 110-ї механізованої бригади. Усі сподіваються, що втручань в працюючу систему управління не буде.

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