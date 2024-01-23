Бизнесмена Мазепу оставили под стражей: залог значительно снизили

Апелляционный суд оставил под стражей бизнесмена Игоря Мазепу. Ему уменьшен размер залога до 21 миллиона гривен.

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Ранее он составлял 350 млн грн. Как сообщило "Hromadske", подсудимого хотели взять на поруки десять человек, в том числе нардеп Андрей Герус.

Бизнесмен останется под стражей до 27 февраля 2024 года. Также, как сообщает медиа, прокурор и адвокаты подали апелляционные жалобы. Первый просил увеличить размер залога до 700 млн грн, а защиту отменить постановление Печерского суда.

Защитники подсудимого заявили о предвзятости суда первой инстанции. Мол, свидетельством является и принятое определение, которое "переписано из подозрения". Просили ее отменить как незаконную.

Со своей стороны прокурор объяснил запрашиваемый им размер залога учтенными рисками и имущественным состоянием подозреваемого. Сторона обвинения также заявила о способности фигуранта оплатить залог, учитывая 150 объектов недвижимого имущества, ряд дорогостоящих активов и автомобили Мазепы.

Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым. Среди них – основатель инвестиционной компании и два участника преступной организации, подозреваемые в незаконном завладении землями дамбы Киевской ГЭС.

Определив размер залога в сумме 349 млн грн., 20 млн грн и 45 млн грн соответственно, суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывал прокурор.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 января правоохранители на украинско-польской границе задержали бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу. В офисе компании прошли обыски.

– Задержанный за возможные махинации с землей предприниматель, основатель Concorde Capital Игорь Мазепа прокомментировал свое задержание, заявив, что не может быть виновным в деле земельных участков, поскольку их выделяли чиновники, а не сам бизнесмен. Кроме того, Мазепа отрицает наличие "русского следа" по его делу.

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