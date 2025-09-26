Благодаря Китаю российский ВПК наращивает мощности для войны с Украиной: какие поставки помогают стране-оккупанту

В последнее время все чаще звучат обвинения в адрес Китая, что именно благодаря ему Россия до сих имеет возможность продолжать войну против Украины и что именно КНР является умеренным, скрытным, но весьма активным союзником РФ, чем любая другая страна из числа явной "оси зла". Насколько это в действительности так? Давайте разберемся.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего следует знать, что Китай никогда не отправлял России продукции непосредственно военного назначения. Зачастую это была продукция двойного назначения, которая вполне могла быть применена в гражданской жизни, в коммерческой деятельности, но также и адаптирована для военного применения. Например, изменившие правила современной войны fpv-дроны.

На сегодняшний день практически все производство fpv-дронов в России основано на китайском оборудовании, а также использует ряд элементов – китайских запчастей, поскольку произвести их в РФ невозможно.

В сентябре 2024 года должен был начать действовать мораторий по ограничению поставок продукции двойного назначения из Китая в Россию, пафосно и громогласно объявленный тогда Пекином, но…

Но если обратить внимание на то, что в течение августа прошлого года российские оккупанты применили более 8 000 fpv-дронов (со среднестатистическим показателем применения в сутки около 250), то в августе 2025 года – уже больше 30 000. При этом Россия продолжает тотально зависеть от Китая в вопросах поставок как оборудования для производства fpv-дронов, так и компонентов для сборки, ну и непосредственно готовой продукции.

Не нужно быть высококлассным следователем, чтобы сложить 2+2 и увидеть, что никаких ограничений на поставки продукции двойного назначения для России Пекин так и не ввел, а наоборот – нарастил экспорт почти в четыре раза!

Shahed-136

Согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, озвученной украинским СМИ в июле этого года, составляющая китайских электронных компонентов в Shahed-136 достигла 65%. Это связано с ростом производства дронов-камикадзе в России, отсутствием необходимой базы для производства необходимых компонентов на предприятиях страны-агрессора и острой зависимости от контрабанды.

На сегодняшний день главным поставщиком необходимых элементов для производства орудий террора и геноцида украинцев является именно Китай.

Если бы Китай закрыл поставки продукции двойного назначения для России, как он обещал это сделать год назад, то по категориям применения fpv-дронов и Shahed-136 не наблюдалось бы такого резкого роста и даже более того, по ряду направлений в зоне боевых действий был бы процесс, не только приостановки и торможения наступления, но и обвала обороны у российских оккупационных войск. Но этого не произошло.

Важно понимать, что власти Китая целиком и полностью контролируют свой частный сектор и любые поставки проходят тщательную проверку, что уже говорит о фактическом, неофициальном разрешении китайским компаниям поставлять России высокотехнологическое оборудование и компоненты, задействованные в производстве оружия, данное напрямую от руководства страны.

Однако проблема не только в fpv-дронах и Shahed-136.

Высокотехнологическая продукция

Начиная с 2022 года китайские компании активно поставляют России станки для развития военно-промышленного комплекса, а именно ориентированные на производство боеприпасов, военной техники, компонентов для создания взрывчатых веществ и прочего. Именно благодаря Китаю Россия после сокрушительного поражения от Украины в 2022 году не продолжила путь деградации, а смогла восстановить свой ВПК на уровне ремонта и мелкосерийного производства.

Только в 2023 году из КНР в РФ было отправлено металлообрабатывающих станков, используемых в ВПК России почти на $400 млн, что в четыре раза больше, чем в 2022 году – немногим более $90 млн.

Китайские станки активно применяются, например, в производстве комплексов С-300 и С-400, "Научно-исследовательский институт измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна" оборудован китайскими станками лазерной резки LF1313 компании G-WEIKE.

Российские средства связи и комплексы РЭБ производятся на Научно-производственном комплексе "Искра" с использованием токарных станков с устройством подачи тока Super P30H китайской компании Z-MaT.

А Ульяновский механический завод не смог бы обойтись в вопросах производства, ремонта и восстановления средств ПВО "Шилка", "Тунгуска", ЗРПК "Панцирь", а так же РЛС без радиально-сверлильных станков JET-GHD-55 PFA380V от китайской компании JPW Tools AG!

Продолжать можно долго, так как практически каждое предприятие российского ВПК, от производства элементарного fpv-дрона до высокоточной и высокотехнологичной линии, тех же РЭБ, РЛС, ударных вертолетов "Камова" или истребителей "Сухого", используют китайское оборудование. Причем поставок начиная с 2022 года!

Весь военно-промышленный комплекс России держится на оборудовании из Китая.

Порох

Было неправильным не упомянуть то, что Китай является основным поставщиком в Россию компонентов, играющих важную роль при создании порохов – хлопковой целлюлозы и нитроцеллюлозы. Являясь крупнейшим производителем этих компонентов, КНР полностью обеспечила РФ необходимым объемом этой продукции для производства пороха с последующим ростом производства боеприпасов с довоенных 500 000 выстрелов в год до более 2 миллионов выстрелов!

Благодаря Китаю Россия смогла в период с 2022-ого по 2023 год ситуативно решить проблему снарядного голода, а в 2024 заручиться абсолютной поддержкой КНДР в вопросах поставок артиллерийских боеприпасов, зависимость от чего сохраняется у РОВ до сих пор. Но если бы снарядный голод российских оккупантов 2022-2023 годов усугублялся бы, то театр боевых действий сейчас бы выглядел совершенно по иному. А возможно его бы и вовсе не было – а была бы капитуляция побежденной российской оккупационной армии.

Выводы

Китай, в отличие от КНДР или Ирана, не занимается прямыми поставками продукции военного назначения России. По крайней мере – пока. Но даже на уровне продукции двойного назначения поддержка осуществляется настолько серьезная, что это позволяет стране-оккупанту не только поддерживать свое производство, но в ряде случаев и наращивать.

Патовость ситуации заключается в том, что Китай, не являющийся Украине дружественной страной от слова совсем, для нас не должен становится откровенно враждебным, ведь при разрыве дипломатических отношений или внешнеполитической конфронтации с Пекином могут как раз начаться поставки военной компоненты в РФ. А это чревато колоссальными проблемами на фронте. Одно дело, когда потенциал КНР сконцентрирован на поддержке РОВ продукцией двойного назначения, а совсем другое – если это будут прямые отправки эшелонов с боеприпасами и военной техникой.

В любом случае на будущее не стоит забывать, на чьей стороне был Пекин в самой кровопролитной на европейской части континента войне – после Второй мировой.