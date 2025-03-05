'Благодаря вашей поддержке мы можем защищать наши города': оператор ЗРК Patriot поблагодарил народ США за военную помощь Украине. Видео

Еще один украинский защитник поблагодарил американский народ за военную помощь Украине. Теперь это сделал оператор зенитного ракетного комплекса "Patriot".

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Об этом сообщило командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины. Как отмечается, военный поддержал флешмоб пилота самолета F-16 и призвал американцев стоять бок о бок с украинцами.

Защитник Украины подчеркнул, что благодарность адресована именно жителям, а не руководству Соединенных Штатов.

"Спасибо всему американскому народу за поставку нам оружия. Благодаря вашей поддержке мы можем защищать наши города и живущих в них людей. Борьба украинцев продолжается", - отметил оператор зенитного ракетного комплекса.

Напомним, что ранее украинский военный пилот записал аналогичное видеообращение, находясь в кабине истребителя F-16. Причем он выразил благодарность американскому народу за оказанную Украине военную помощь под строки из гимна США. Были избраны те строки гимна, которые подчеркивают общие ценности свободы, храбрости и борьбы за независимость.

Необычный флешмоб украинских защитников, очевидно, является ответом на упреки вице-президента США Джея Ди Венса в адрес украинского президента Владимира Зеленского относительно якобы украинской неблагодарности.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США, поскольку в Белом доме планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. По определению украинского лидера, это соглашение является частью большего соглашения с США о безопасности нашей страны.

Но во время переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины, президентом США и вице-президентом Венсом по поводу американских переговоров с РФ. Именно в это время и прозвучали обвинения Венса в неблагодарности за предоставленное ранее оружие.

Спор привел к тому, что Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Недавно Трамп приказал приостановить военную помощь Украине – это стало следствием упомянутого спора с украинским лидером в Овальном кабинете 28 февраля.

Приостановка военной помощи США для Украины прежде всего коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не исполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

За три года войны США получили Киеву военную помощь на 64 миллиарда евро, что даже превышает совокупный вклад европейских партнеров.

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