Украинский пилот на истребителе F-16 записал видео с благодарностью народу США за военную помощь Украине. Видео

Вечером 4 марта 2025 года украинский военный пилот записал видеообращение, находясь в кабине истребителя F-16. Он выразил благодарность американскому народу за оказанную Украине военную помощь и призвал США и дальше поддерживать украинцев в борьбе за свободу.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, опубликовав видео на официальных ресурсах. В своем обращении пилот поблагодарил американцев под строки из гимна США, отмечавшие общие ценности свободы, храбрости и борьбы за независимость.

"О, скажи, видишь ли ты, в раннем свете рассвета?"

То, что так гордо приветствовали в последнем блеске сумерек?

Чьи широкие полосы и яркие звезды в опасном бою,

над валами, что мы видели, так галантно струились?

И красные блики ракеты, разрывы бомб в воздухе,

доказывали в течение ночи, что наш флаг еще там.

О, скажи, развевается еще тот звездный флаг

над землею свободных и домом храбрых?

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером в Овальном кабинете 28 февраля.

Приостановка военной помощи США для Украины прежде всего коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не исполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

За три года войны США получили Киеву военную помощь на 64 миллиарда евро, что даже превышает совокупный вклад европейских партнеров. Однако точные объемы задержанной помощи остаются неизвестными, хотя, по оценкам западных СМИ, могут превышать миллиард долларов.

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