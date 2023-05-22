Блиндажи разлетаются от "бавовны", пехоте не дают оружия: оккупанты пожаловались на большие проблемы в войне против Украины

Российские оккупанты в Украине жалуются на неудовлетворительное обеспечение и произвол командиров. В частности, комбаты заставляют копать блиндажи, которые не выдерживают обстрелов, а также посылают в атаку почти без оружия и бронетехники.

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Об этом пишет "Информационное Сопротивление" со ссылкой на перехваченный разговор двух военнослужащих армии РФ, которым пока что удалось выжить. Всего таких счастливчиков осталось 20-30% от того личного состава, который был изначально.

"Военнослужащий РФ по имени Андрей "Дизель" (находится на Харьковщине) в разговоре с военнослужащим РФ с позывным "Лютый" обсудили текущую обстановку. "Лютый" пожаловался, что у них ад, их "пид*расят" ВСУ, блиндажи разлетаются, пацанам отрывает бошки, но они пока целые. Также "Лютый" попросил сегодня или в следующий раз загрузить им носилки, потому что все свои отдали на 200-х и 300-х, которых на поле боя очень много", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обсуждали, что от их подразделения "Волков Z" осталось 20-30%. "Лютый" сообщил, что на поле лежит куча сожженных тел.

"В ответ "Дизель" сообщил, что у них продолжает крепнуть "комбатский долбо*бизм" – заставляют копать, где прилетает. "Лютый" заверил, что у них страшнее, 3-й батальон отправляют в чистое поле, без оружия, при поддержке одного танка отправляют роту пехоты", – пишет "Информационное Сопротивление".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мобилизованные из так называемой "Донецкой народной республики" оккупанты обвиняют российское руководство в обмане и манипуляциях. Свою же службу в российской армии они сравнивают с "зоной".

Также российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло. Они призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Кроме того, россияне рассказывают, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.

В телефонных разговорах с родными российские оккупанты жалуются, что сходят с ума, побывав на передовой. Они напуганы своими боевыми потерями в Украине – в некоторых подразделениях не осталось офицеров. Чтобы не воевать с украинскими военными, оккупанты ломают собственную технику. В этом их поощряют родственники из России.

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