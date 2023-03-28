Блинкен: призывы к перемирию в Украине могут стать 'циничной ловушкой' и сыграют на руку только РФ

Призывы к перемирию в Украине на данный момент играют на руку исключительно государству-агрессору – Российской Федерации. Ведь прекращение огня сейчас только заморозит конфликт и позволит России закрепиться на оккупированных территориях и накопить силы для нового нападения.

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Поэтому разговоры о "мире" сейчас могут оказаться циничной ловушкой, если этот мир не будет справедливым и крепким – иначе перемирие приведет в итоге к еще большим жертвам. Об этом в ходе панели "Справедливый и устойчивый мир для Украины" в рамках "Саммита за демократию" во вторник, 28 марта, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его убеждению, замораживание войны России против Украины сейчас выгодно исключительно агрессору.

"Мы все должны быть очень внимательными и опасаться того, что может казаться благими намерениями – например, призывов к прекращению огня, которые потенциально могут привести к замораживанию конфликта", – заявил госсекретарь США.

Блинкен уверен: в случае прекращения огня Россия сможет "закрепить достигнутые успехи и просто использовать время для отдыха и перевооружения, а затем повторного нападения" на Украину.

Госсекретарь США подчеркнул: Украине и мировому сообществу нужен мир, который будет базироваться на основных принципах Устава ООН: уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости государств. И перемирие возможно только при условии гарантий, что РФ не сможет возобновить агрессию "в более выгодное время".

"Итак, то, что кажется привлекательным на первый взгляд –– кто бы нме хотел, чтобы "пушки молчали" – может оказаться крайне циничной ловушкой, которой мы должны опасаться. И, конечно, я думаю, что можно с уверенностью сказать, что никто не хочет мира больше, чем украинский народ, потому что именно он непосредственно страдает от его отсутствия и от этой агрессии. Но он (мир. – Ред.) должен быть справедливым и должен быть крепким. Иначе это, в конце концов, ни к чему", –– подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что начатая президентом РФ Владимиром Путиным война против Украины является нападением на независимое суверенное государство, в то же время – на международный порядок, призванный защитить мир и стабильность на планете, обеспечить равные права мужчин и женщин, больших и малых наций.

"Жертвами российской агрессии являются не только украинцы, но и люди во всем мире. Войны Кремля обострили острое отсутствие продовольственной безопасности, которая уже достигла кризисного уровня из-за Covid-19. Изменение климата и другие конфликты поставили под угрозу миллионы людей и подняли цены на удобрения, топливо и продовольствие, что осложнило семьям во всех частях света задачу свести концы с концами", – сказал Блинкен.

Он назвал развязанную Россией войну против Украины "жестокой и неоправданной", и подчеркнул: Путин стремился завоевать Украинское государство, свергнуть законную власть, изменить украинские границы, а главное - "стереть идентичность Украины как независимой суверенной нации, и чтобы Россия ее поглотила" .

Напомним, ранее Блинкен заявил, что ключевая цель мирного плана Китая - заморозить боевые действия и дать РФ возможность сохранить за собой оккупированные территории.

По мнению госсекретаря США, любое предложение, не предусматривающее освобождения захваченных РФ украинских территорий, является в лучшем случае тактикой промедления. Он подчеркнул, что фундаментальным элементом любого плана прекращения войны в Украине и установления справедливого и крепкого мира должна быть поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.