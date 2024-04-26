Блинкен везет в Пекин новый пакет санкций: Китай должен отказаться от прямой поддержки России

Как сообщает западная пресса, 24 апреля Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в китайский Шанхай с официальным визитом, который по плану продлится три дня. Это уже второй визит высших должностных лиц Запада в Китай за апрель, ранее Китайскую Народную Республику посетил канцлер Германии Олаф Шольц. О том, с какой целью Госсекретарь США на этот раз отправился в Китай – в материале OBOZ.UA.

Блинкен едет в КНР для решения экономических и военно-политических вопросов

По мнению аналитиков Reuters, главной задачей визита Блинкена в КНР будет решение ряда спорных вопросов, которые могут поставить под угрозу недавно возобновившиеся китайско-американские отношения.

В последнее время Вашингтон и Пекин все больше расходятся во взглядах на работу американских компаний в Китае, китайском экспорте и производственных мощностях. Госсекретарь США будет призывать Китай обеспечить равные условия для американского бизнеса, о чем ранее сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, отметив, что будут обсуждаться разногласия относительно "торговой политики и нерыночных экономических практик" в КНР. По его словам, накануне визита Энтони Блинкен также подчеркнул, что "США стремятся к здоровой экономической конкуренции с Китаем и равным условиям для американских рабочих и фирм, работающих в КНР".

Однако не менее важным направлением визита Блинкена будет попытка урегулировать растущую напряженность между странами из-за поддержки Пекином РФ в агрессивной войне против Украины. Иными словами, кулуарная задача американского Госсекретаря – убедить Китай не способствовать военно-промышленному комплексу России, а аргументом для этого должны стать новые санкции США против компаний, участвующих в торговле с Российской Федерацией.

Следует отметить, что более решительные действия против Китая в большинстве своем одобрительно воспринимаются как республиканским, так и демократическим электоратом, учитывая близкие президентские выборы в США.

Переговорная позиция Блинкена будет подкреплена новыми санкциями против Китая

Необходимо добавить, что влияние на Китай было бы более эффективным, если бы к американским санкциям в должном объеме присоединились страны Евросоюза.

Параллельно с этим в ЕС активно идет ряд расследований по государственным субсидиям китайским компаниям, пересмотр таможенных квот на китайские товары и дела по незаконному сбору информации в пользу Китая. Фактически, важнейшая задача Блинкена в Пекине будет продолжать убеждать Китай в том, что поддержка российской агрессии нет никакого смысла, а ведет лишь к ухудшению отношений.

Следует вспомнить слова канцлера ФРГ Шольца после своего визита в Китай: "В мире нет практически ни одного главы правительства, которое бы верило, что эта война имеет для России какой-то смысл. Это касается и тех, кто очень близок к России", что может напрямую касаться именно Китая. Это прямо коррелируется со словами самого Энтони Блинкена накануне визита в КНР: "Если Китай, с одной стороны, претендует на хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может, с другой стороны, подпитывать то, что является самой большой угрозой европейской безопасности со времен окончание холодной войны".

США не оставляют без внимания китайскую помощь России для продолжения войны

Кроме того, для подкрепления переговорных позиций Блинкена можно привести заявление Джулианны Смит, посла США при НАТО, в котором она отметила, что косвенная поддержка Китаем российской агрессии не остается незамеченной. Прямая речь: "КНР не может претендовать на полный нейтралитет в этом случае, они фактически выбирают сторону. …если КНР пытается изобразить себя нейтральной стороной, когда речь идет об этой войне, мы этого не купим".

Кроме того, посол подчеркнула, что США все чаще наблюдают материальную поддержку России со стороны Китая, добавив, что эти товары двойного назначения сыграли решающую роль в помощи Москве. "Если бы они не оказывали некоторые из этих компонентов или эту материальную поддержку, Россия была бы в совершенно иной ситуации и имела бы проблемы с продолжением некоторых из этих актов агрессии". Фактически, озвученные Джулианной Смит тезисы можно считать весомым бэкграундом тех сигналов, которые Вашингтон пытается донести Китаю по поводу российско-украинской войны.

Следовательно, можно прогнозировать очередной раунд дипломатического давления на Китай, которое, к сожалению, можно назвать главным экономическим бенефициаром российской агрессии, страной, которая в любых условиях станет значительно мощнее после окончания войны в Украине, независимо от того, кто в ней окажется победителем. . Следовательно, кроме давления на Китай, Соединенным Штатам следует уделить внимание более действенным способам влияния на ход украинской войны.

К ним можно отнести расширение арсенала военной помощи Украине, усиление экономического и политического давления на государство-агрессора, а также, наконец, рассмотрение возможностей участия в защите воздушного пространства Украины. Ведь весь мир увидел, что сбивание иранских дронов и ракет для защиты Израиля не привело к войне с самим Ираном.