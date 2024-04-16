Шольц заявил Си Цзиньпину, что война в Украине грозит глобальной безопасности: Китай настаивает на участии России в мирной конференции. Все подробности

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Китай заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину угрожает глобальной безопасности. Также он призвал Пекин оказать большее давление на Москву для урегулирования конфликта.

В свою очередь глава Китая Си Цзиньпин в очередной раз заявил, что страна-агрессор Россия должна принять участие в предстоящей мирной конференции. Об этом сообщает The Washington Post.

Во время переговоров с Си немецкий канцлер подчеркнул, что применение ядерного оружия в российско-украинской войне недопустимо. Также он предупредил, что противостояние РФ и Украины грозит перерасти в глобальный конфликт и нарушить поставки продовольствия, а также другие виды торговли.

Представители Пекина подчеркнули, что необходимо наладить мирные переговоры между Украиной и Россией. При этом китайские власти выдвинули такое предложение без уточнения нюансов об урегулировании ключевых территориальных претензий агрессора. Также Китай продолжает настаивать на том, что устав ООН должен иметь преимущественную силу в международных делах и на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, что явно противоречит действиям России.

Несмотря на это Си Цзиньпин заявил, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию войны. В частности, в Пекине заявили, что поддерживают созыв международной мирной конференции с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов.

"Китай готов поддерживать сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, включая Германию, в этом отношении", – заявил Си Цзиньпин.

Напомним, визит Шольца в Китай стал самой длительной заграничной поездкой канцлера в одну страну с момента его вступления в должность канцлера в декабре 2021 года. Трехдневная программа включает встречу с Си Цзиньпином. Основные темы – экономика, российско-украинская война и ситуация вокруг Тайваня.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство приветствует предстоящий украинский саммит мира, который пройдет в Швейцарии. Берлин пытается помочь привлечь к этому саммиту как можно больше участников из разных стран мира, в частности, из Бразилии и Китая.

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