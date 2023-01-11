Ближайшие два-три месяца станут решающими: генерал рассказал, когда Украина сможет отвоевать захваченные территории

Вскоре возможен серьезный перелом в войне в пользу ВСУ. Ближайшие два-три месяца станут решающими для наших войск.

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Об этом рассказал генерал армии Украины, экс-председатель Внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью "Телеграфу". По его мнению, наступательные действия – это предпосылки этих решающих месяцев войны.

Генерал отметил, что в настоящее время Кремль продолжает бросать в бой новые и новые силы, пытаясь отодвинуть ВСУ на участке Сватово – Кременная в Луганской области, усиливая атаки на Соледар и Бахмут – в Донецкой области.

Но именно там, в частности, выдержав еще какое-то время давление противника, украинская армия сможет создать условия для нанесения мощных фланговых и других сокрушительных ударов, уверен Николай Маломуж. А после этого перейти к очередной наступательной операции.

"Думаю, в планах нашего Генштаба такое есть. Главком Залужный даже озвучивал, без конкретики (и это правильно), что ведется соответствующая подготовка для внезапных концентрированных массированных ударов, огневых валов. Комплексных атак — с фронта, с тыла, с флангов", — подчеркнул эксперт.

По словам Маломужа, это может быть широкий фронт или отдельные операции, которые в результате приведут к обрушению оккупационной армии.

"Из Луганского направления, например, могут быть нанесены удары по Соледарско-Бахмутскому. И так далее. Могут быть разные модификации, которые в результате, при правильном планировании операций, приведут к серьезным успехам ВСУ", – отметил генерал.

Но для этого нужно накопить в соответствующих местах силы и средства, обеспечить надежный тыл, а затем ударить, подчеркнул эксперт.

"Важно получить мощный старт для наступления. Сокрушительными ударами вызвать панику в рядах противника. Чтобы он убегал, как было на Харьковщине, как было с Херсоном. Тогда мы можем надеяться не только отвоевать, например, Северодонецк, но и – Луганск, Донецк, весь Донбасс", – уверен генерал.

Не будем забывать и о южном направлении. Именно там, судя по оперативным данным, россияне ждут нашего наступления в ближайшие месяц-полтора, отмечает экс-председатель Внешней разведки. Они усиленно окапываются, строят эшелонированную оборону.

"Для России критически важно (в плане коммуникаций, логистики, информационно) удержать не только сухопутный коридор в Крым, но и выход к Азовскому морю, ЗАЭС. Если мы уничтожим вражеские плацдармы в Запорожской и Херсонской областях, то создадим предпосылки для наших новых массовых наступлений А паника, которая как лесной пожар охватывает противника, даст возможность без боя освободить многие наши города, как было во время Харьковской операции. Нельзя исключать, что кафиры массово убегут за перешеек, в Крым. , – отмечает Николай Маломуж.

По его мнению, наступательные действия – – это предпосылки ближайших двух-трех месяцев для наших войск. Решающих месяцев, акцентирует генерал.

"Если мы все сделаем правильно, это будет тот самый стратегический удар, который позволит нам не только освободить свои территории, но и не допустить больших концентраций войск противника для его наступательных операций. Резервы, которые готовит Кремль в России и Беларуси, уже не помогут агрессору ", – отметил Маломуж.

После того, как ВСУ отразят врага за границу, можно будет выстроить такую оборону, которая будет не по зубам любой группировкой противника.

"Укрепимся дальнобойными средствами поражения, которые уже поступают и будут поступать в Украину. В этом ракурсе уже произошел серьезный сдвиг. Как и в поставках нам вооружения и техники не только для обороны, но и для наступательных операций. Речь уже о сотнях образцов бронетехники, о десятках тысяч боеприпасов, о ракетных системах и системах ПВО", – подчеркнул Маломуж.

Как сообщал OBOZREVATEL, по убеждению секретаря Совбеза Алексея Данилова, зимой Силы обороны могут иметь серьезные успехи в освобождении украинских территорий. По его словам, весна станет украинской в деоккупированных Донецке, Луганске и Крыму.

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