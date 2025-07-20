Ближний бой в Серебрянском лесу: двое сержантов 63-й ОМБр взяли в плен семерых оккупантов. Видео

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Збйроних Сил Украины рассказали, как на передовой взяли в плен сразу семерых солдат российской оккупационной армии. Вражеские военные спрятались в норе в Серебрянском лесу, но были вынуждены сдаваться украинским воинам.

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Ближний бой с российскими оккупантами провели двое сержантов 107-го батальона 63-й ОМБр с позывными "Джмиль" и "Фортовый". Видео опубликовали в Telegram-канале бригады в воскресенье, 20 июля.

"Стоим мы в Серебрянском лесу и случайно нашли нору. Взяли с ребятами первых двух россиян. Они были вежливыми, захотели сдаться без боя. Была еще одна точка, где, как мы думали, были еще двое оккупантов", – рассказал главный сержант 1 роты 107 батальона 63 бригады "Джмиль".

Воин 3 роты с позывным "Фортовой" добавил, что следующие оккупанты организовали плотный бой с выбрасыванием гранат.

"Они очень напуганы были, думали, что мы их сразу расстреляем. Любое слово говорим, они не поняли и сразу просят "Только не убивайте нас". В их сознание так заложено, что если сдадутся в плен, то мы их сразу начнем пытать, издеваться", – отметил военный.

По словам "Шмеля", командиры запускают оккупантов в Серебрянский лес практически без ничего. Россиянам приходится самостоятельно искать себе даже воду.

"Их запускают в лес. Из личных вещей у них я нашел блок сигарет, одну футболку с носками и старые жгуты. Воду они ходят и ищут. Им за четыре дня сбросили пол литра воды", – сказал он.

"Россияне спрятались в норе в Серебрянском лесу, отстреливались и бросали гранаты. Сдаваться они не хотели, но наши ребята оказались очень убедительными. "Это надо видеть!" – сказано в заметке бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, военный 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады в течение суток выводил раненых собратьев из окружения в Курской области. Защитникам чудом удалось выжить и дойти до позиций Сил обороны.

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