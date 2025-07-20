Украинский десантник сутки выводил раненых побратимов из окружения на Курщине: история героя. Видео

Украинский десантник Павел в течение суток выводил раненых побратимов из окружения в Курской области. Защитникам чудом удалось выжить и дойти до позиций Сил обороны.

Видео дня

Видео с историей героя опубликовали на YouTube-канале 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Во время задания наши бойцы встретились с солдатами КНДР.

По словам Павла, корейцы, вероятно, были под действием запрещенных веществ, потому что ничего не боялись, только бежали вперед и что-то громко кричали.

Во время очередного задания враг начал наступать на наших военных танком и FPV-дронами.

"Мы только берем оружие. Я слышу отстрел, залетает в ноги термобар, все взрывается, горит. Ребята все "триста", я, видимо, в рубашке родился – на обеих руках ранения от осколков. Потом вторая граната залетает и (враг. – Ред.) начинает насыпать", – рассказал разведчик 80-й Галицкой бригады.

Украинские военные начали отстреливаться, но шансы выжить были крайне малы. Тогда Павел крикнул побратиму, чтобы тот бросал гранаты. Как оказалось, их не было, но враг испугался и начал отступать.

Десантники из группы Павла получили ранения, он наложил на ногу одному из них турникет, чтобы остановить кровь.

"Нам сказали откатиться до Дружной, туда было метров 500. Мы туда шли часа два. Я одного нес, второй шел с палкой, третий даже сбросил броню, потому что было сложно передвигаться. По дороге враг "спалил" наших бойцов и начал обстреливать", – подчеркнул военный.

Защитники чудом добрались до посадки. Там Павел стал за старшего, ведь командир получил перелом ноги.

Под вечер бойцы попытались отходить подальше, но враг возобновил обстрел. Наши военные спрятались в блиндаж, чтобы ждать до утра, они были уже в окружении. Наутро по рации им посоветовали выходить из укрытия и идти через поле.

"У меня три раненых бойца, без оружия, один без брони, другой без каски. Я понимаю, что в случае вражеского обстрела не брошу побратимов, но выходить как-то нужно. Через поле, до первой посадки было метров 700", – объяснил Павел.

Он пошел первый, но вернулся к раненому бойцу, который упал.

"Я беру его на плечи, его килограмм 80. На мне еще амуниция. Мы добрались до посадки с надеждой, что нам пришлют помощь".

Раненый побратим говорил, чтобы его оставили, но Павел сказал: выходим все. Несмотря на сложности, военным удалось выйти.

"Все обошлось, с 10 утра до 7 вечера мы шли к пункту назначения. Это было счастье, нам дали воды, обезболивающее", – рассказал защитник.

Несмотря на сложности и три ранения, разведчик продолжает борьбу с агрессором и гордится, что является частью Десантно-штурмовых войск. Он отметил, что самой большой мотивацией уничтожать врага является безопасность его родных в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине наши пограничники взяли в плен российского морпеха. Повоевать он успел несколько недель, обещанных за подписание контракта с минобороны РФ 3 млн рублей оккупант так и не получил. Военное командование РФ бросило его на штурм украинских позиций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!