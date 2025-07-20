Украинские воины взяли в плен на Курщине российского морпеха. Видео

На Курском направлении украинские пограничники захватили в плен российского морпеха. Повоевать он успел меньше месяца, обещанных за подписание контракта с минобороны РФ 3 млн рублей оккупант так и не получил.

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Вместо этого его бросили на штурм украинских позиций. Подробности раскрыли в Госпогранслужбе.

Как рассказал пограничникам пленный россиянин с позывным "Электро", родом он – из Петуховского района Курской области РФ. Контракт с МО РФ он подписал добровольно меньше месяца назад, соблазнившись обещанием разовой выплаты в размере 3 млн рублей.

Попал жадный оккупант в ряды 40 отдельной бригады морской пехоты – и его сразу бросили на штурм украинских позиций. И, в отличие от остальных "сослуживцев", он после этого выжил, поскольку заблудился и забрел на позицию украинских пограничников.

"На заставе взяли в плен и оставили в живых", – лаконично пересказал историю своего спасения от "денацификации" сам оккупант.

К слову, обещанных ему за подписание контракта 3 млн рублей захватчик так и не получил.

Напомним, ранее стало известно, что легион "Свобода России" набрал в плен своих соотечественников на Запорожском направлении. Один из пленных россиян успел провоевать менее двух суток.

Также OBOZ.UA рассказывал, как украинские пограничники взяли в плен двух оккупантов с помощью дрона.

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