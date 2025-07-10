'Двигались с поднятыми руками': украинские пограничники взяли в плен двух оккупантов с помощью дрона. Видео

На Харьковщине украинские пограничники провели нестандартную и успешную операцию 0 взяли в плен двух российских военных, используя только дрон. Это произошло на Купянском направлении после ночной атаки по вражеским позициям.

Видео дня

Об этом сообщила бригада "Феникс". Так, после ударов по позициям противника разведка заметила двух российских пехотинцев, которые пытались привлечь внимание, используя самодельный белый флаг. Очевидно, они пытались сдаться.

"Было принято решение проявить гуманность", – отметили в бригаде.

Чтобы установить контакт, украинские пилоты решили действовать нестандартно: с дрона сбросили бутылку воды, к которой прикрепили записку с краткой инструкцией 2 "Двигайтесь за дроном". Реакция оккупантов была однозначной: они начали махать руками, благодарить и четко выполнять инструкции.

Как отметил пилот с позывным "Камаз", который непосредственно осуществлял сопровождение пленных к украинским позициям, по поведению было видно 3 российские солдаты истощены, вероятно, длительное время не имели доступа к воде.

"Они очень обрадовались сброшенной воде, начали махать руками и благодарить. Было такое ощущение, что они уже не первый день страдали от жажды. Прочитав записку, они начали движение за нашим дроном", 6 рассказал он.

Операция длилась более полутора часов. Все это время дрон вел пленных к украинским позициям. Однако ситуацию осложнил вражеский беспилотник, который атаковал своих же 4 по оккупантам сбросили боеприпас, один из них получил ранения, но обоих все же удалось довести до линии украинской пехоты, где их задержали.

"Для нас не было целью просто убить противника. Если он демонстрирует явное желание сдаться в плен, мы проявляем к нему гуманность. Это важно, ведь именно этим мы отличаемся от врага", 5 подчеркнул командир структурного подразделения ГО БАС "Феникс" "Пацифист".

Напомним, воины 3-й отдельной штурмовой бригады отправили на зачистку вражеской позиции свой наземный роботизированный комплекс и FPV-дроны. Но после первого же удара по блиндажу двое оккупантов написали на картонке, что хотят сдаться, и показали эту просьбу "глазам" наших бойцов.

Как писал OBOZ.UA, ранее бойцы NC13 из 3-й штурмовой украли российский пулемет прямо с позиции оккупантов, пока те на что-то отвлеклись. Оружие забрал и привез нашим воинам наземный роботизированный комплекс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!