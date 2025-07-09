Уникальная операция: военные провели 'зачистку' и захватили пленных только с помощью дронов и роботизированных комплексов. Видео

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады отправили на зачистку вражеской позиции свой наземный роботизированный комплекс и FPV-дроны. Но после первого же удара по блиндажу двое оккупантов написали на картонке, что хотят сдаться, и показали эту просьбу "глазам" наших бойцов.

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Беспилотники 3 ОШБр вывели двух захватчиков в плен, после чего позицию заняла украинская пехота – фактически без единого выстрела. Видео уникальной операции пресс-служба бригады показала в Telegram.

В 3-й штурмовой отметили, что это первый подобный случай в их боевой работе. "Они увидели тот НРК и очень быстро где-то тот кусок картона нашли – не знаю, где они нашли, и еще и чем писать нашли – и очень быстро выбросили ту табличку", – рассказал один из участников зачистки.

На табличке было написано на русском языке: "Мы хотим сдаться". Оккупант, который рискнул выбросить картонку наружу, улыбался и махал руками к дрону наших защитников, указывал пальцем на надпись.

"Оккупантов, которые уцелели, "птичками" вывели к нашим рубежам, и, согласно регламенту, взяли в плен. Позиции, которые дважды не поддавались смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отбили роботы Тройки. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты нашими силами", – сообщила пресс-служба.

Добавим, что операцию выполнили воины подразделение наземных роботизированных комплексов NC13 из роты БПС DEUS EX MACHINA 2-го штурмового батальона.

"И это – первый в современной войне подтвержденный успешный штурм исключительно беспилотных платформ!" – добавили в бригаде.

Как писал OBOZ.UA, ранее бойцы NC13 из 3-й штурмовой украли российский пулемет прямо с позиции оккупантов, пока те на что-то отвлеклись. Оружие забрал и привез нашим воинам наземный роботизированный комплекс.

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