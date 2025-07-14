Один провоевал менее двух суток: легион 'Свобода России' набрал в плен соотечественников на Запорожском направлении. Видео

Бойцы легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Сил обороны Украины, взяли в плен еще двух своих соотечественников. Это россиянин Антон Буханцов и кабардинец Алан Максидов.

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Оба попали в плен на Запорожском направлении, причем первый сдался сам. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта "Хочу жить".

25-летний Буханцов Антон Алексеевич из 503-го гвардейского мотострелкового полка РФ успел повоевать в Украине меньше двух суток. Он понял, чем ему грозит первое же боевое задание и сам сдался в плен, чтобы не стать очередной жертвой "мясного штурма".

Этот оккупант попал на фронт из тюрьмы – в армию РФ он вступил, чтобы не отбывать 15-летний срок. За своей недолгое время на передовой он успел попасть под химическую атаку, которую устроили сами российские захватчики.

Кабардинец Максидов Алан Сафарбиевич из подразделения "Шторм-V" того же 503-го полка был взят в плен вместе с нигерийцем Кехинде Олувагбемилеке. Они пытались зайти на смежный с подразделением Легионеров опорный пункт.

Бойцы "Свободы России" не дали оккупантам закрепиться, а некоторые из них, включая Максидова и Олувагбемилеке, были взяты в плен. В армию РФ кабардинец тоже попал через тюрьму. На момент, когда он был взят в плен, почти все его товарищи по службе уже были ликвидированы либо серьезно ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, один из пленных оккупантов Дмитрий Перервин рассказал о жестокой реальности в армии РФ. Россиянин признался, что его разведгруппу отправили "туда, откуда никто не возвращался".

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