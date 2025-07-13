'Нас отправили туда, откуда никто не возвращался': пленный оккупант рассказал о жестокой реальности в армии РФ. Видео

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд россиянами. Один из пленных оккупантов Дмитрий Перервин рассказал о жестокой реальности в армии РФ.

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Видео его допроса публикует Telegram-канал "Хочу жить". В частности, россиянин признался, что "его разведгруппу отправили туда, откуда никто не возвращался".

"Дмитрий Перервин хотел почувствовать, что такое война, и проверить себя. Но столкнулся с жестокой реальностью. И это чуть не стоило ему жизни", – говорится в сообщении проекта.

Оккупант также рассказал, что его командир приказал закрепиться, хотя обещал своим военным отход.

"Мы лежали на открытой местности, а над головами свистели пули. Напарник первым крикнул, чтобы не стреляли. У меня брат воюет. Если он жив – надеюсь, мы еще встретимся", – добавил россиянин.

Что известно о пленном

– Перервин Дмитрий Сергеевич.

– Статус: военнопленный.

– Дата рождения: 5.06.1995 (30 лет).

– Место рождения: с. Холмогоры, Архангельская обл., РФ.

– Попал в плен в Донецкой области в январе 2025 года.

Добавляется, что Дмитрий Перервин находится в Украине в статусе военнопленного. Его близкие могут обратиться к проекту "Хочу найти", получить подтверждение плена и добиваться его возвращения домой.

"Чтобы оставить заявку на поиск пропавшего без вести военнослужащего армии РФ в Украине, воспользуйтесь телеграмм-ботом проекта "Хочу найти", – резюмируют в "Хочу жить".

Ранее сообщалось, что в плен к бойцам 82 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины на Торецком направлении попал российский оккупант из Новосибирска. Во время допроса он рассказал немало интересного. В частности, о том, какими методами власти РФ пополняют разбитые подразделения, так и о произволе в путинской армии.

Напомним, ранее другой пленный оккупант рассказал, как оказался на войне против Украины. По его словам, ехать в соседнюю страну убивать людей за деньги его "заставил" взятый ранее кредит и потеря работы.

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