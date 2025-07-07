'Взял кредит, остался без работы': пленный оккупант рассказал, как оказался на войне против Украины. Видео

На Запорожском направлении в плен к украинским защитникам попал оккупант Дмитрий Шадрин. Он зашел без оружия в блиндаж, подконтрольный украинским военным и сдался.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление" и опубликовал соответствующее видео. Военнопленный рассказал, как оказался на войне против Украины и как обходится российское командование со своими солдатами.

По его словам, он взял кредит на машину, но вскоре оказался без работы и не смог его выплачивать. За невыплату россиянину арестовали имущество, взять деньги было негде и он не нашел ничего лучшего, как подписать контракт и пойти на войну убивать украинцев.

Но попав на фронт он понял, что расплачиваться за кредит придется жизнью. Ведь он теперь стал "мясом" для российского командования, которое бросают в бесконечные штурмы, не жалея и не считая.

"Из нашей роты кого забрали – никто не вернулся, никого я больше не видел", – говорит россиянин.

Шадрин рассказал, что из-за этого в его подразделении большое количество 500-х (дезертиров). Хотя и отказ воевать не помогает. Он рассказал о тех, кто покинул окопы. По его словам, их отлавливают и возвращают на фронт. Перед этим бросают в "яму" для наказания. По его словам, есть такие, что уже по несколько раз проходили этот "круг".

Кроме того, Россия не спешит платить своим контрактникам, деньги задерживают, а за снаряжение, бензин и даже доски для блиндажа, приходится платить самому.

"За все это время, что я здесь, мне дали 88 тысяч... Вещи за свой счет, рация за свой счет, на бензин мы "скидываемся", если строим блиндаж, на доски также "скидываемся", – рассказал пленный.

Его вместе с другими военными из подразделения, отправили на верную смерть в штурм, из которого они не должны были вернуться.

Он чудом остался жив, и теперь призывает своих земляков не идти на эту войну.

"Мужики, ищите нормальную работу. Не*ер вам здесь делать. Война – это не наше", – говорит Шадрин.

Как сообщал OBOZ.UA, другой пленный оккупант рассказал о масштабе потерь российской армии в живой силе. По его словам, из всей роты после штурма живыми остались единицы. Он также подтвердил, что российское командование не поощряет спасение пленных: наоборот, даются прямые приказы их убивать.

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