'Погибла почти вся рота': пленный оккупант рассказал, как оказался на войне, и раскрыл масштаб потерь РФ. Видео

Пленный военный из России Илья Талтаев, уроженец Кемеровской области, рассказал, как попал на войну против Украины, что увидел на передовой и какие потери понесли его побратимы. По его словам, из всей роты после штурма живыми остались единицы.

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Соответствующие кадры показали в ДШВ ВСУ. 30-летний Талтаев – рядовой 2-й штурмовой роты 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. В плен он попал в марте 2025 года на Сумщине, возле населенного пункта Юнаковка.

До армии мужчина работал слесарем на Иркутском авиационном заводе. Изготавливал детали для самолетов Су-30, Як-130 и МС-21. После долгих раздумий и несмотря на протесты родных он подписал контракт с Минобороны РФ. Говорит, решение принимал "из идеологических соображений" – мол, не мог сидеть в стороне, когда "страна нуждается в помощи".

"Мужчины идут на фронт, люди воюют, а я сижу в тепле... Решил быть с людьми", – сказал он.

Талтаев рассказал, что уже в первый день боевых действий он был ранен. Во время одного из выходов на штурм группа из четырех человек попала в перестрелку, и почти сразу начались потери: один погиб, другой был серьезно ранен, еще одного добили на месте. Сам Талтаев получил два ранения.

По его словам, на этот раз не вернулся почти никто.

"В этот раз погибла почти вся рота", – сказал он.

Талтаев подтвердил, что российское командование не поощряет спасение пленных: наоборот, даются прямые приказы их уничтожить.

"То, что рассказывают, что берут в плен, там хорошие кадры может где-то есть, но у нас такого не было. Это жестокая война, она не жалеет ни россиян, ни украинцев. Наше командование, когда узнавало, что кто-то из наших попал в плен, они приказывали найти этого человека и убить", – сказал он.

При этом оккупант подчеркнул, что украинские военные, несмотря на пропаганду, вели себя с ним гуманно.

"Не били (украинцы, – ред.), не били вообще никак. Никаких воздействий. Очень доброжелательно (относились, - ред.) я сказал бы, хоть и ситуация не подходит к этому. По телевизору всегда у нас крутится, что украинцы отрезают, простреливают ноги, руки, режут яйца, половые органы, носы, уши. Но телевизор не смотрю, там пропаганда", – сказал он.

Примечательно, что отдельно Талтаев упомянул, что принадлежит к шорцам – коренного сибирского народа, численность которого в России стремительно сокращается. Он с грустью отметил, что в семье уже не осталось никаких традиций – все "русифицированы".

Как писал OBOZ.UA, ранее наемник из Мексики Мухаммад Давуд, который воюет на стороне российских оккупационных войск против Украины, признался, что пошел на войну потому, что ему нравится убивать людей. Кроме того, он заявил, что воюет ради денег, а не за РФ.

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