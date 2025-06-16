'Убиваю людей за деньги': наемник из Мексики, который воюет в рядах армии Путина, рассказал о своем мотиве и 'послал' Россию. Видео

Наемник из Мексики Мухаммад Давуд, который воюет на стороне российских оккупационных войск против Украины, признался, что пошел на войну, потому что ему нравится убивать людей. Кроме того, он заявил, что воюет ради денег, а не за РФ.

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Ролик с его высказываниями распространили в сети. В частности на "признание" мексиканца обратили внимание в проекте "Хочу жить", который занимается приемом обращений российских оккупантов по сдаче в плен в Украине.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика! 18+!

"Я тут воюю не за Россию.. Россия – нах*й! Украина тоже! Я тут воюю, я тут убиваю людей за бабки нах*й. Только за бабки! Все армии, который тут воюют.. мне на них пох*й.." – заявил он.

Мухаммад также угрожает расправой своему командованию и любому, кто каким-либо образом выступит против него.

"Тем более наш командир бригады! Отправляй-ка это сообщение ему! Пошел он нах*й! Они тут все меня знают!" – сказал военный преступник.

Также на видео оккупант признается в каннибализме и заявляет, что "сердца убитых людей жарил как шашлык и ел".

"Я тут каждым человеком, которого убил, наелся..Сердце жарил как шашлык и хавал. Я уже наелся дох*я, потому что я люблю хавать людей", – выдал мексиканец.

В проекте "Хочу жить" отметили, что, когда Давуд учился в университете в Екатеринбурге, он угрожал отрубить голову каждому, кто зайдет к нему в комнату в общежитии.

"Что-то подсказывает, что после окончания войны (если доживет, конечно) он не поедет в Мексику, а останется в РФ. И вместе с другими подобными "героями СВО" будет кошмарить простых россиян. А если вы не хотите оказаться с таким персонажем в одном окопе уже сейчас – не идите на контракт. А еще лучше – запомните наши контакты", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска снова отметили качество работы артиллерии Сил обороны Украины. Из-за метких и результативных ударов, которые она наносит, солдаты страны-агрессора отказываются выполнять поставленные перед ними задания.

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