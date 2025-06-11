'Четыре раза по мне 'кассета' работала': оккупанты отказываются выполнять боевые задания из-за качественной работы украинской артиллерии

Российские оккупационные войска снова отметили качество работы артиллерии Сил обороны Украины. Из-за метких и результативных ударов, которые она наносит, солдаты страны-агрессора отказываются выполнять поставленные перед ними задания.

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Таким образом они пытаются сохранить свои жизни. Об этом стало известно из перехвата, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Четыре раза по мне кассета работала, по полке, как принял? Я не могу там остаться, этот малой, он обос**лся, ему п**да, я с ним не смогу", – говорил оккупант своему товарищу по службе.

Сослуживец российского захватчика, который находился с ним на позиции, испугался украинского обстрела. Из-за этого солдат РФ буквально остался один и начал жаловаться, что он "не может там остаться".

"Приспешник московита не выдержал реалий войны – слишком страшно", – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники обнаружили на поле боя раненого оккупанта, который пожелал сдаться в плен. Ему с беспилотника сбросили воду и инструкцию, куда ему нужно добраться. Но российского солдата добили свои же, сделав это абсолютно сознательно – они сбросили на него взрывчатку со своего дрона.

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