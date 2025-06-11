'Свои же добили': в ВСУ рассказали, как россияне ликвидировали своего раненого, который сдавался в плен

Украинские защитники обнаружили на поле боя раненого оккупанта, который пожелал сдаться в плен. Ему с беспилотника сбросили воду и инструкцию, куда ему нужно добраться. Но российского солдата добили свои же, сделав это абсолютно сознательно – они сбросили на него взрывчатку со своего дрона.

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О том, как россияне "своих не бросают", рассказал командир 413 отдельного стрелкового батальона 43 ОМБр Роман Ковалев. Эту историю он подробно описал в Facebook.

"Утром, на поле боя, обнаружили раненого россиянина, который вчера пытался штурмовать наши позиции. На вид совсем юный. Когда к нему подлетел наш "Мавик" он начал знаками умолять сохранить ему жизнь", – рассказал Ковалев.

Украинские военные придерживаются Международных правил ведения войны. Поэтому командир дал приказ сбросить раненому оккупанту бутылку воды и инструкцию действий.

"План был прост: чтобы не подвергать своих подчиненных опасности я дал команду россиянину ползти к определенному рубежу, где его забрали бы мои подчиненные. Ему предстояло преодолеть почти полтора километра", – пояснил свои действия Ковалев.

Операция по взятию россиянина в плен с помощью дрона началась около 7 часов утра. Военный РФ, преодолевая указанный путь, несколько раз останавливался обессиленный, поскольку имел ранения, и засыпал в кустах, чтобы отдохнуть. Украинские бойцы периодически сбрасывали ему воду, которую он просил.

Так продолжалось до 18 часов. Раненому оккупанту оставалось преодолеть последние 200 метров. Но все его усилия оказались напрасными.

"Его сбросами убили свои же. Сознательно, понимая, что это россиянин", – констатировал Роман Ковалев.

Напомним, что командиры армии РФ хорошо известны своим человеконенавистническим отношением к подчиненным. Один из них в очередной раз доказал это, угрожая ударить из миномета по позиции своего же подразделения. Командир пригрозил своим подчиненным расправой за то, что они не выходили на связь.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской оккупационной армии все чаще используют их любимый "мотивационный прием" – расстреливают солдат, которые отказываются выполнять преступные и заведомо провальные задачи на фронте. Командиры в армии страны-агрессора уверены, что нужно "обнулить" нескольких оккупантов, чтобы другим было страшно отказываться от операций на поле боя.

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