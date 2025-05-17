Командир оккупантов угрожал уничтожить из миномета позицию своего подразделения – перехват ГУР

Командиры армии страны-агрессора РФ давно известны своим человеконенавистническим отношением к подчиненным. Один из них в очередной раз доказал это, угрожая ударить из миномета по позиции своего же подразделения.

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Об этом стало известно из перехвата, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Командир пригрозил своим подчиненным расправой за то, что они не выходили на связь.

"Может миной 120-й на**ну по башке. Если позиция не выходит на связь бл*дь в течении 20 минут, я обязан накрыть вас 120-ми минами бл*дь", – сказал российский командир.

Не обошлось и без вербальных оскорблений в адрес подчиненных оккупантов.

"Дружественный огонь и внесудебные казни – распространенная "мотивационная практика", к которой прибегает российское командование в войне против Украины", – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, военные России устраивают пьянки с драками и домогательствами в тылу на Курщине и Белгородщине. У местных жителей складывается не лучшее впечатление о таких "защитниках родины", свидетельствует перехват ГУР.

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