'Кто будет ныть – беспощадно обнулять': в армии РФ продолжаются казни подчиненных 'в воспитательных целях'

В российской оккупационной армии все чаще используют их любимый "мотивационный прием" – расстреливают солдат, которые отказываются выполнять преступные и заведомо провальные задания на фронте. Командиры в армии страны-агрессора уверены, что нужно "обнулить" пару оккупантов, чтобы другим было страшно отказываться от операций на поле боя.

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Об этом свидетельствует новый радиоперехват разговора российских командиров, который получили украинские разведчики. Перехват опубликовали на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 26 мая.

"Можешь передать всем ребятам: все, кто будет мешать, все, кто будет нытьем своим там или еще каким-то действием мешать выполнению задачи, – нещадно обнулять. Потому что из-за таких товарищей, которые нам и не товарищи, мы не можем выполнить задачу...Они пришли и все время ноют.. Пару таких товарищей, бл..дь, обнулим― все остальные заткнутся нах..й", – говорит командир захватчиков.

В ГУР МО со своей стороны отметили: в войсках России жизнь солдата не имеет никакой ценности. Поэтому командиры спокойно распоряжаются им как расходным материалом – вплоть до показательного убийства.

Отметим, что командиры армии РФ давно известны своим человеконенавистническим отношением к подчиненным. Один из них в очередной раз доказал это, угрожая ударить из миномета по позиции своего же подразделения. Командир пригрозил своим подчиненным расправой за то, что они не выходили на связь.

Как сообщал OBOZ.UA, военные России устраивают пьянки с драками и домогательствами в тылу на Курщине и Белгородщине. У местных жителей складывается не лучшее впечатление о таких "защитниках родины", свидетельствует перехват ГУР.

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