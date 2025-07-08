'Обман на обмане': пленный оккупант рассказал, как попал на войну, и пожаловался на произвол в армии Путина. Видео

В плен к бойцам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины на Торецком направлении попал российский оккупант из Новосибирска. Во время допроса он рассказал немало интересного как о том, какими методами власти РФ пополняют разбитые подразделения, так и о беспределе в путинской армии.

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Пленный, в частности, затронул тему оккупированных "в кредит" командирами на местах населенных пунктов, в попытках захватить которые уже после рапортов наверх они бросают личный состав в убийственные мясные штурмы, а также существующую в ВС РФ практику "обнуления". Видео допроса "одного из самых вменяемых пленных" появилось в Telegram-канале "Николаевский Ванек".

43-летний Сергей Фатеев из Новосибирска, воевавший против Украины в составе 102-го полка 150-й дивизии ВС РФ, в плен попал вместе с наемником из Китая.

"Фатеев Сергей Андреевич, 20.03.1982 , г. Новосибирск, 102-й полк, 150-я дивизия. Рассказал о процессе набора "добровольцев" в Рассее: вся система РФ работает сейчас ради одной цели – наполнения мясом штурмовых частей. Человек занимался себе частным бизнесом, чуть-чуть намутил. Сначала впаяли налог, дальше сразу неуплату, потом грозили зоной", – пишет "Николаевский Ванек".

После того, как Фатееву "нарисовали" долг в размере почти 2 млн рублей, конфисковали одолженную им у знакомого машину и завели уголовное дело, следователи, утверждает он, прямо говорили: что бы он ни делал, путь у него один – на войну. Мол, не захочет избежать тюрьмы, подписав контракт, – в местах лишения свободы сделать это его заставят "тюремные авторитеты", не желающие сами ехать удобрять украинские черноземы.

Пленный (который, по его словам, после повестки в 2023 году прятался от мобилизации, потому что не хотел идти на войну, где Россия выступает в роли нацистской Германии) рассказал, что на гражданке читал украинские новости, смотрел видео публициста Александра Невзорова и политолога и видеоблогера Майкла Наки. Также он читал Telegram-канал "Идите лесом" и другие ресурсы, помогающие россиянам не попасть на войну или же выжить в случае, если это не удалось. Поэтому утверждает, что с самого начала решил: если попадёт на фронт, то будет сдаваться в плен.

Также Фатеев рассказал, как в российскую армию попадают "иностранные добровольцы": в группе, которую из России отправили в Украину вместе с ним, из РФ было всего восемь человек – четверо россиян и столько же дагестанцев. Остальные же – афроамериканцы и китайцы, ни слова не понимающие по-русски.

"Командиры не захотели с ними разбираться и сказали: "Вот вас восемь человек есть, разбивайтесь по группам, разбирайте себе этих китайцев и арабов из Египта – если не научите их командам... вы будете у нас п*зды получать". Я получал каждый день... При мне двух китайцев разорвало, я их пытался спасти", – рассказал пленный.

Еще один китаец, по его словам, из страха расстрелял своего сослуживца-дагестанца.

Пленный также рассказал о заградотрядах и "обнулении" в рядах российской армии. Угроза расстрела нависает над оккупантами за отказ выполнять приказ и бежать в самоубийственную атаку, чтобы захватить уже взятые "в кредит" населенные пункты. При этом командиры на местах утверждают, что якобы имеют право убивать подчиненных по "законам военного времени".

"Там обман на обмане перед командирами (высшего уровня. – Ред.)... Они сначала говорят, что взяли, а на самом деле ни хр*на не взяли. А потом начинают солдат гнать: "Давайте, берите, бо мы уже командирам сказали, что мы его взяли... Летите, бо мы вас щас всех постреляем, обнулим". И все, солдаты бегут сломя головы... А командирам че? Им ниче. Солдат расстреляли: одна бригада, вторая, третья... В итоге не взяли ни хр*на. А командир спрашивает: "А где наш флаг, российский, который вы взяли?" – говорит россиянин.

Фатеев заявил, что ощущает вину перед Украиной и хочет ее искупить, поэтому готов воевать на стороне Сил обороны Украины.

"Будет ли это – решать исключительно нашим спецам", – резюмировал "Николаевский Ванек".

Напомним, ранее другой пленный оккупант рассказал, как оказался на войне против Украины. По его словам, ехать в соседнюю страну убивать людей за деньги его "заставил" взятый ранее кредит и потеря работы.

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