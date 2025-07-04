Россияне, воюющие за Украину, взяли в плен африканца из рядов армии Путина: он рассказал, как попал на 'СВО'. Видео

Российские военные легиона "Свобода России" на Запорожском направлении взяли в плен 29-летнего африканца Кехинде Олувагбемилеке с позывным Future. Уроженец Нигерии пошел убивать украинцев, чтобы не отсиживать срок в тюрьме.

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Об этом говорится в Telegram-канале "Хочу жить". До этого мужчина 4 года жил в России и занимался продажей наркотиков.

Во время допроса пленный рассказал, что когда его поймали с запрещенными веществами, то сразу же предложили вместо срока по 228-й статье пойти на так называемую "СВО". Впрочем, никто не уточнил, что биография "чистого листа" может стоить ему жизни.

Наемнику из Африки удалось провоевать целых пять месяцев, прежде чем он сдался в плен на Запорожском направлении. Как отметили в проекте "Хочу жить", Кехинде является лишь одним из тысяч иностранных наемников, которых российское Минобороны завербовало для участия в войне против Украины.

Сейчас уже обнародованы данные почти 7 тысяч боевиков из 14 стран, однако это лишь незначительная часть иностранцев, которых Кремль отправил на смерть. Для командования РФ они лишь дешевая расходная сила.

В плену к мужчине относились хорошо, его напоили водой и вкололи антибиотики для быстрого заживления ран.

"Я очень благодарен легиону "Свобода России", потому что они сохранили мою жизнь и оказали помощь. Спасибо", – сказал пленный.

В проекте "Хочу жить" напомнили, что МИД Украины призвал иностранцев любым способом избегать попадания в ряды армии РФ, а в случае отправки на фронт обращаться к ним.

"Также мы призываем правительства стран, чьих граждан РФ вербует для участия в войне против Украины, а также все мировое сообщество приложить все возможные усилия, чтобы прекратить эту преступную практику", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Украине в плен попал гражданин Беларуси, который воевал против украинских военных. Он пожаловался на РФ, которая бросила его в штурмы под Волчанск, где ему пришлось буквально ходить по трупам российских бойцов.

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