"Меня отправили на убой": беларус, который воевал за Россию, рассказал о произволе в армии Путина и сдаче в плен. Видео

На фронте в Украине в плен попал гражданин Беларуси, который воевал против ВСУ в рядах 83-го полка ПВО и 82-го мотострелкового полка российской армии. Он пожаловался на "братскую" Россию, которая бросила его в штурмы под Волчанск, где ему пришлось буквально ходить по трупам российских военнослужащих.

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Признаниями "простой" солдат поделился в ходе общения с представителями проекта "Хочу жить". В Telegram-канале опубликовано видео из серии "дружбы народов" от россиян.

На кадрах предстал беларус Соколовский Игорь Антонович, 23.06.1994 г. р., с позывным "Студент". Он попал в путинскую армию "добровольно" после того, как ему пригрозили депортацией из РФ с запретом въезда на 10 лет. Говорили: "по птичкам постреляешь, через три месяца пойдешь в отпуск".

По его словам, поначалу все было "вроде неплохо": подписав контракт, обещали отправить служить в тыл в батарею ПВО 83-го полка, но закинули в Волчанск, где он буквально ходил по трупам солдат ВС РФ.

"Просто идешь, один через другого переступаешь… Они даже не доезжают – разбивают дроны-камикадзе", – указал захватчик.

В подразделении он, говорит, попал в "настоящее рабство", прошел через вымогательства за неотправку в штурм и успел посидеть "на яме" за отказ платить в так называемую общую кассу. Также оккупант сетовал на то, что ему, как не россиянину, не полагались отпуск и награды за выполнение боевых заданий.

"Так он беларус, он га**он… Мы его сейчас е**нем на*уй… Кому он нужен, его никто искать не будет", – перерассказал пленный то, как к нему и другим иностранцам относились командиры полка, которые "своих" людей держат в тылу, а вперед толкают "таких простых солдат", как он.

Он признался, что его мать написала жалобу в прокуратуру на его командира Виктора Крупинского (позывной "Крупье"): начальство узнало об этом и решило "обнулить" беларуса. Соколовского оперативно перевели в пехоту в 82-й гвардейский мотострелковый полк и пристроили в штурмовую группу из настоящих калек.

"Студент" заявил, что с иностранцами и ранеными в рядах путинской армии так поступали часто, попросту, чтобы избавиться. Он знал, что другого выхода, кроме как сдаться украинским военным, нет, и при первой же возможности поднял руки вверх.

"Скрывать я не буду, я сам сдался в плен, потому что меня отправили просто на убой… Ни паспорт, ни военный билет не отдали. Понял, что меня отправили в одну сторону. Отправили таких, кто еле ходит, кто не нужен. Я и китаец, который русский язык даже не понимает… По-моему, даже наша же "птичка" на нас сбросила", – заявил пленный.

По имеющимся данным проекта "Хочу жить", по состоянию на начало 2025 года в составе российской армии насчитывалось как минимум 742 наемника с паспортом Республики Беларусь. Несмотря на то, что наемничество строго наказывается белорусскими законами, диктатор Александр Лукашенко закрывает глаза на то, что и беларусов Россия использует как "мясо" в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси лишь недавно начали непублично, но официально признавать гибель своих граждан на войне РФ против Украины. В беларусских государственных базах данных причиной смерти некоторых земляков-оккупантов прямо указывают боевые действия.

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