В Беларуси начали непублично признавать, что их граждане гибнут на войне в Украине

В Беларуси начали непублично, но официально признавать гибель своих граждан на войне РФ против Украины. В беларуских государственных базах данных причиной смерти у некоторых погибших прямо указаны боевые действия.

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В частности, в проекте "Хочу жить" в среду, 30 апреля, сообщили, что ранее опубликовали список 742 граждан Беларуси, подписавших контракт с армией РФ, на который обратили внимание беларуские киберпартизаны BY. Они выборочно проверили несколько фигурантов из списка и сделали любопытные выводы, говорится в сообщении.

В частности, оказалось, что в государственных базах данных Беларуси причиной смерти у некоторых погибших прямо указаны боевые действия.

"Другими словами, официальный Минск непублично, но все же признает участие своих граждан в войне против Украины", – заявили в "Хочу жить".

Киберпартизаны также установили, что в списке много людей с судимостями, бывших сотрудников МВД и КГБ Беларуси.

Хотя далеко не все 742 наемника имели паспорта Беларуси по состоянию на 2021 год, большинство из них все же граждане этой страны.

Многие, кто имеет приобретенное гражданство Беларуси, изначально были гражданами РФ или Украины, сообщили киберпартизаны.

По их словам, часть беларусов из списка давно не находились на территории Беларуси, в том числе работали или отбывали заключение в России.

В BY добавили, что далеко не все смерти из списка зафиксированы в беларуских государственных базах, но если зафиксированы, то они совпадают с датами из списка "Хочу жить".

При этом у людей указаны разные причины смерти.

Киберпартизаны резюмировали, что подлинность списка "Хочу жить" как минимум частично подтверждается данными из госбаз режима Александра Лукашенко.

В то же время, по их словам, в настоящее время нельзя подтвердить возможную централизованную вербовку этих наемников в самой Беларуси.

В "Хочу жить" – едином центре приема обращений по сдаче в плен, который курируется ГУР –напомнили гражданам Беларуси, оказавшимся в рядах РФ против их воли или больше не желающим воевать, что они могут в любой момент обратиться в проект, чтобы "вырваться из рабства ВС РФ".

По данным "Хочу жить", по меньшей мере на войне РФ против Украины погибли по меньшей 96 беларусов, воевавших на стороне страны-агрессора.

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