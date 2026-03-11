Блокировка Starlink оккупантам способствовала продвижению ВСУ на Днепропетровщине – ISW

Блокировка компанией SpaceX спутникового интернета Starlink для российских оккупантов способствовала успешному контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Это позволило украинской армии продвинуться в Днепропетровской области.

После потери доступа к системе Starlink в путинской армии ухудшилась ситуационная осведомленность. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

SpaceX оставила россиян без интернета

Украинские воздушно-десантные войска сообщили, что блокировка системы спутникового интернета Starlink 1 февраля еще больше осложнила российское командование и управление на Александровском направлении.

В таких условиях украинские военнослужащие применили улучшенную тактику охоты на российских операторов беспилотников с других направлений фронта. Представитель ВСУ на Лиманском направлении заявил, что после блокировки Starlink российские войска перешли к менее эффективным технологическим решениям, что позволило украинским силам более эффективно уничтожать российские системы связи и выслеживать российских операторов беспилотников и стартовые площадки беспилотников.

Российской армии теперь приходится полагаться на большие антенны для поддержания связи и управления беспилотниками, которые издалека обнаруживают российские позиции и более уязвимы для украинских ударов. Удары по этим антеннам нарушают российскую систему передачи информации и разведывательные возможности, что, в свою очередь, подрывает российские боевые действия.

При этом удары ВСУ по российским операторам беспилотников еще до блокировки Starlink снизили поддержку российских штурмовых групп и повлияли на способность российских войск отслеживать украинских операторов беспилотников. Украинская бригада, действующая на Покровском направлении, также сообщила, что оккупанты размещают антенны и ретрансляторы связи на крышах высотных зданий в центре Мирнограда, чтобы компенсировать потерю Starlink.

Как россяне использовали Starlink

Официально сервис Starlink в России не работает и не разрешен, но технически и фактически оборудование присутствует в стране. На карте покрытия Starlink территория РФ, а также часть оккупированных территорий Украины помещены в категорию Coming Soon (Ожидается) или находится в "серой зоне". Официально компания SpaceX не предоставляет услуги на территории РФ.

В глубине страны, например, в Москве или Новосибирске, терминалы не работают из-за установленных SpaceX цифровых ограничений. Однако в приграничных зонах или на оккупированных территориях сигнал может быть доступен. Терминалы Starlink массово завозятся в РФ через третьи страны (ОАЭ, Казахстан, Китай) и перепродаются на маркетплейсах. Для их работы часто используют аккаунты, зарегистрированные на иностранные адреса с включенным "роумингом".

Врага оставили без спутникового интернета

На сегодняшний день украинцы обязаны верифицировать терминалы Starlink в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты", чтобы включить устройство в "белый список". Для этого нужно иметь паспорт, РНУКН, UTID или Dish ID, номер учетной записи Starlink (желательно также KIT-номер), после чего данные автоматически передаются в Министерство цифровой трансформации Украины, а статус проверки отображается в приложении Starlink.

Такие требования введены, чтобы исключить регистрацию терминалов, которые фактически находятся на территории РФ. Процедура, описанная выше, действует исключительно для физических лиц. Юридические лица регистрируют терминалы онлайн через портал Дія, без необходимости приносить оборудование. Военные осуществляют регистрацию через систему DELTA или ответственных лиц в своих подразделениях.

Ранее OBOZ.UA писал, что СБУ задержала двух украинцев, которые согласились зарегистрировать на себя терминал Starlink по просьбе российских захватчиков. Предателями оказались двое жителей Измаила. Фигурантам светит пожизненное лишение свободы.

