Боеприпасы для HIMARS и снаряды для артиллерии: США объявили новый пакет помощи Украине
Соединенные Штаты Америки выделяют Украине очередной пакет военной помощи. Среди прочего туда войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия.
Стоимость пакета – 325 миллионов долларов. Соответствующее объявление было сделано американским минобороны 19 апреля. О том, что Вашингтон в среду огласит о новой помощи нашей стране, ранее в этот день говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Это уже 36-е изъятие оборудования, военной техники, снарядов и проч. из запасов МО США для Украины, санкционированное администрацией Джо Байдена с августа 2021 года.
Что вошло в пакет военной помощи от США, о котором огласили 19 апреля:
– дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
– 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
– ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
– комплексы противотанкового вооружения АТ-4;
– противотанковые мины;
– подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
– более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
– четыре машины тылового обеспечения;
– высокоточные авиационные боеприпасы;
– контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
– оборудование для охраны портов и гаваней;
– запчасти и другое полевое оборудование.
В министерстве подчеркнули, что Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине то, что непосредственно необходимо на поле боя. Также Вашингтон поможет Киеву удовлетворить долгосрочные потребности в области безопасности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ранее на специальном заседании в Сенате США заявили, что инспекторы не заметили серьезных нарушений в использовании помощи, которую Штаты предоставляют Украине. Америка контролирует расходы финансов с помощью сложной многоуровневой системы финконтроля.
– Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон оказывает Киеву беспрецедентную поддержку, "не имеющую равных во всем мире с точки зрения того, какие возможности и какие суммы предоставляются".
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