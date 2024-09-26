Боеприпасы для HIMARS и ракеты для ПВО: США объявили о пакете помощи Украине на сумму $375 млн

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 375 млн долларов. В него среди прочего войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты для ПВО и несколько других типов снарядов.

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Об этом сообщили в Государственном департаменте США и Пентагоне. "Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимого оружия и оборудования нашим украинским партнерам, поскольку они защищаются от продолжающихся атак России", – отметили там.

Что получит Украина от США:

– боеприпасы класса "воздух-земля";

– дополнительные боеприпасы и поддержка для HIMARS;

– артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

– кассетные боеприпасы;

– бронированные, защищенные от мин, а также легкие тактические машины;

– бронетранспортеры M1117 Guardian;

– патрульные катера;

– стрелковое оружие;

– противотанковые средства, включая ракеты Javelin, ракеты TOW и ракеты AT-4;

– подрывное оборудование и боеприпасы;

– запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Это уже 66-й транш оборудования и оружия, который будет предоставлен Украине из запасов министерства обороны США с августа 2021 года.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена нашла обходной путь для расширения президентских полномочий по отправке оружия Украине на 5,9 миллиарда долларов до конца сентября. Это позволит продолжить поставки оружия Киеву без действий Конгресса.

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