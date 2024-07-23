Боевые действия могут ошеломить неподготовленных: в ВСУ показали тренировки украинских новобранцев в Британии. Фото

Украинские воины продолжают проходить подготовку для участия в боевых действиях на территории Великобритании. Обучение проходит в рамках многонациональной учебной миссии ИНТЕРФЛЕКС.

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В частности, тренируют защитников инструкторы из Вооруженных сил Канады, обучение проходит в условиях, приближенных к боевым. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В ходе подготовки, как отмечается в сообщении, инструкторы большое внимание уделяют созданию условий, приближенных к боевым. Это нужно, чтобы украинские воины в настоящем бою сохраняли максимальное хладнокровие и сконцентрированность.

"Боевые действия могут ошеломить неподготовленных. Чтобы проверить, готовы ли защитники Украины дать отпор российским оккупантам, мы симулируем боевые действия и учим их сохранять спокойствие", – процитировали в Генштабе пояснения от канадцев.

В ГШ добавили, что Вооруженные силы Канады готовят украинских воинов во время операции ЮНИФАЕР в рамках многонациональной учебной миссии ИНТЕРФЛЕКС по базовой общевойсковой подготовке на территории Великобритании.

"Вооруженные силы Украины благодарны за поддержку и помощь Вооруженным силам Канады", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, несколько дней назад Канада анонсировала пакет помощи Украине более чем на $350 млн. Объявление было сделано после переговоров президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

По словам главы государства, эта помощь "усилит наших воинов на поле боя".

В ходе переговоров Зеленский и Трюдо обсудили оборонные нужды Украины, скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей и уделили внимание расширению тренировочных миссий украинских пилотов и возможности дополнительного обучения для украинских летчиков на канадских авиасимуляторах.