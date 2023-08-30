Боевые ударные 'Кажаны' на головы захватчиков: Порошенко передал технику украинским десантникам. Фото

Два ударных дрона "Кажан" и полноприводный пикап JAC передал Петр Порошенко военнослужащему 82-й бригады ДШВ Алексею Петрову с позывным "Кот". Эти беспилотники – результат модернизации украинской техники, производимой для нужд агропромышленного комплекса.

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Теперь "птички" могут нести на себе одновременно четыре мины, дальность полета достигает 7 км, рассказал Алексей Петров. Дроны – немалые по размеру, но новенький пикап решает эту проблему, теперь их можно быстро доставить на позицию. Беспилотники оснащены тепловизорами, потому работают и днем, и ночью.

"Очень вам спасибо, Петр Алексеевич, потому что без этого, вы сами понимаете… И ударные дроны, и машина. И очень большое спасибо за "Посейдоны", потому что "Посейдоны" – это наш козырь. Когда есть глаза в небе, как-то спокойнее. Даже когда наступают наши штурмовые подразделения, когда они знают, что их сверху прикрывают наши глаза, что могут в любое время увидеть движение техники российских оккупантов, и будет огонь на поражение – на душе у них спокойнее делать свое очень трудное дело", – рассказал военный.

Порошенко подчеркнул, что украинские ударные "Кажаны" – ночной кошмар для оккупантов в прямом смысле. Дроны способны нести до 4 снарядов и сбрасывать 82 мм мины или заряды от РПГ прямо на головы врагов под прикрытием ночи, благодаря современному тепловизору.

"Это переоборудованные для военных нужд крупные аграрные дроны, горячий привет оккупантам от украинских аграриев. Предприятие, которое раньше производило технику для обработки полей, сейчас стало на военные рельсы и работает на освобождение нашей земли от врагов", – рассказал Порошенко.

Он объясняет – во фронтовых бригадах постоянно не хватает беспилотников разных типов, от маленьких разведчиков до больших "птичек", которые залетают во вражеские тылы.

"Это – три этапа. Первый – это "Мавики". Ребята работают на "Мавиках", это расходный материал, они берут до 2-3 километров, и это – глаза отделения. "Кажаны", "Валькирии", "Фурии" и многие другие – это уже следующая позиция: Ключевое в "Кажане", что это ударный дрон, который берет на себя достаточно большую нагрузку. Четыре мины – это уже точно не поздоровится россиянам. Мы уже видим отведенную вражескую артиллерию, отведенные боевые бронированные машины, склады боеприпасов, видим склад ГСМ, центры принятия решений, как они это называют, и это уже работа для нашей дальнобойной артиллерии, для наших "Хаймарсов", – пояснил пятый президент.

Алексей Петров родом из Мелитополя, и он больше всего мечтает освободить весь украинский юг.

"Лешу вы очень хорошо знаете, это мой боевой собрат еще с 2014 года. Я всегда чувствовал его плечо. Сейчас он находится на острие атак, это наша любимая 82-я, и они всегда – в поле наших интересов – и по поставке техники, грузовиков, бань и т.дд. Но сегодня мы работаем по БПЛА, все это для того, чтобы эффективно освобождать украинскую землю и перерезать сухопутный коридор, который соединяет оккупированный Донецк и российский коридор в Крым. Мы должны его перерезать. И такие, как Алексей, очень в этом помогают", – рассказал Петр Порошенко.

Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад" после начала полномасштабного вторжения передали в войска сотни беспилотников разных типов. В частности, в ВСУ поступило более 350 беспилотников Autel. Также реализуется большой контракт на поставку более 20 комплексов БПЛА Poseidon (65 "птичек"). 14 комплексов уже поступили в войска.