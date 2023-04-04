''Бог и Священное писание спасли еще одного защитника Украины'': в сети показали впечатляющее фото с передовой

Украинский военный во время вражеских обстрелов спас "Новый завет". Книга остановила обломок, поэтому наш защитник получил менее серьезное ранение, хотя взрыв раздался прямо возле него.

Видео дня

Воина доставили на стабилизационный пункт с повреждением живота. Об этом на своей странице в Facebook рассказала волонтер Оксана Корчинская.

"Со слов побратимов взрыв был возле него, осколки большие, готовимся к худшему. Снаружи рана обширная, просматриваются остатки страниц и синей обложки, врачи готовятся к операции", – пишет она.

Однако когда воину совершили УЗИ, все были шокированы, так как осколок от боеприпаса внутри брюшной полости не был обнаружен.

Тогда медики сняли с раненого поясную сумку, которая была ниже бронежилета, и вытащили то, что было внутри. Содержимое сумки, а именно "Новый завет", спасло украинскому военному жизнь. Книга была перерезана пополам, потому что приняла на себя этот смертельный осколок.

"Бог и Священное писание спасли еще одного защитника Украины", – написала Корчинская.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского защитника от смерти на фронте спасла обычная записная книжка. Маленькая книжечка в кожаной обложке "поймала" осколок вражеского снаряда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!